Los artistas españoles se despiden de Armando Manzanero

MADRID, 28 (CHANCE) Este año se está llevando grandes personajes de la historia de la música y en esta ocasión ha sido el turno del cantante mexicano Armando Manzanero que ha fallecido a los 85 años de edad a causa de la Covid-19. Hay que recordar que el artista dio positivo hace unas semanas por lo que tuvo que ser hospitalizado el pasado 17 de diciembre tan solo unos días después de la inauguración del Museo Casa Manzanero en Mérida, su ciudad natal.La Secretaría de Cultura del Gobierno de Mexico ha emitido un comunicado en el que lamenta "el sensible fallecimiento del músico yucateco Armando Manzanero, autor de cientos de canciones interpretadas por artistas nacionales e internacionales, y un conocedor exhaustivo de la tradición bolerística de América Latina".Como no podía ser de otra forma, las redes sociales se han inundado de mensajes llenos de cariño hacia el artista y su familia por parte de algunos de los artistas de nuestro país como es el caso de Alejandro Sanz que comentaba: "Anoche nos dejó Armando Manzanero. Nos enseñaste adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida amigo y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos". También ha mostrado su dolor Pablo Alborán: "Consternado por la muerte de Armando Manzanero. No puedo creerlo. Querido maestro... jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación juntos".Visiblemente apenado por su pérdida, Manu Tenorio ha utilizado su cuenta de Instagram para dedicarle unas bonitas palabras: "Cómo poder describir lo que tu música hizo en mí* habría que inventar un nuevo diccionario para describir lo que yo he sentido por mi cuerpo cada vez que he cantado alguno de tus inmortales temas".Por su parte Pastora Soler le agradece el gran trabajo que ha hecho en la música y sobre todo en el bolero: "Gracias por inculcarnos el bolero a toda una generación, por hacer esas canciones eternas, por tu gran aportación al arte y la música!!!! Gracias por haberme dado el privilegio de conocerte y poder cantar contigo maestro!" escribía la cantante a modo de despedida.

MADRID, 28 (CHANCE) Este año se está llevando grandes personajes de la historia de la música y en esta ocasión ha sido el turno del cantante mexicano Armando Manzanero que ha fallecido a los 85 años de edad a causa de la Covid-19. Hay que recordar que el artista dio positivo hace unas semanas por lo que tuvo que ser hospitalizado el pasado 17 de diciembre tan solo unos días después de la inauguración del Museo Casa Manzanero en Mérida, su ciudad natal.La Secretaría de Cultura del Gobierno de Mexico ha emitido un comunicado en el que lamenta "el sensible fallecimiento del músico yucateco Armando Manzanero, autor de cientos de canciones interpretadas por artistas nacionales e internacionales, y un conocedor exhaustivo de la tradición bolerística de América Latina".Como no podía ser de otra forma, las redes sociales se han inundado de mensajes llenos de cariño hacia el artista y su familia por parte de algunos de los artistas de nuestro país como es el caso de Alejandro Sanz que comentaba: "Anoche nos dejó Armando Manzanero. Nos enseñaste adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida amigo y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos". También ha mostrado su dolor Pablo Alborán: "Consternado por la muerte de Armando Manzanero. No puedo creerlo. Querido maestro... jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación juntos".Visiblemente apenado por su pérdida, Manu Tenorio ha utilizado su cuenta de Instagram para dedicarle unas bonitas palabras: "Cómo poder describir lo que tu música hizo en mí* habría que inventar un nuevo diccionario para describir lo que yo he sentido por mi cuerpo cada vez que he cantado alguno de tus inmortales temas".Por su parte Pastora Soler le agradece el gran trabajo que ha hecho en la música y sobre todo en el bolero: "Gracias por inculcarnos el bolero a toda una generación, por hacer esas canciones eternas, por tu gran aportación al arte y la música!!!! Gracias por haberme dado el privilegio de conocerte y poder cantar contigo maestro!" escribía la cantante a modo de despedida. El vídeo del día Sánchez agradece a Fuerzas Armadas "labor leal y callada al servicio de democracia"