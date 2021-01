Los artistas de "Yerma" apoyan a Rafael Amargo y desmienten a las hermanas Chamorro

MADRID, 18 (CHANCE)

Rafael Amargo tiene un nuevo frente abierto en su ya de por sí complicada vida en los últimos tiempos. Y es que Irene y Chelo Chamorro, artistas en "Yerma", han acudido a "Viva la vida" acusando al bailaor de no haberles pagado ni su salario ni la vivienda a la que se comprometió por su actuación en el espectáculo que llevan cerca de dos meses representando en el Teatro de La Latina.

Si Amargo desmentía la mayor rápidamente, entrando por teléfono en el programa presentado por Emma García, ahora son los artistas de su compañía, que trabajan codo con codo con él en "Yerma", quienes han querido mostrar su apoyo público al bailaor y negar las palabras de las hermanas Chamorro.

Sara Vega, protagonista del espectáculo, ha preferido evitar la polémica e ignorar las acusaciones de Irene Chamorro. Sin mascarilla por la calle, la artista ha querido invitar a los espectadores a acudir al teatro pero no ha confirmado si Amargo le ha pagado por su trabajo como Yerma en la exitosa obra. "Vengo con una emoción... hoy ha estado muy emocionante y ahora mismo qué te puedo decir. Recién salida de una función donde echamos todo el corazón, ahora mismo es lo que puedo decir, lo siento", ha contestado la hermana de Paz Vega, al margen de las declaraciones de su compañera en el espectáculo.

Mientras, el resto del elenco, han querido mostrar su apoyo claro a Rafael en este nuevo frente abierto: "Nosotros llevamos mucho tiempo con él y nunca nos ha debido nada. Son muchos años los que llevamos con Rafa, es como un hermano. En cuanto él tenga su dinero pagará. Es un pedazo de profesional y no depende de él. En cuanto tenga el dinero le quema en la mano y está deseando pagarnos a nosotros. Aún no hemos cobrado pero nunca hemos tenido un problema con él".

El artista más veterano del espectáculo se ha pronunciado, además, sobre las palabras de Irene Chamorro. "No la entiendo. Yo llevo mucho tiempo en esto y nunca he hablado de la gente con la que trabajo, son mi familia. Se pueden hablar las cosas, pero llevo 30 años con Rafael y aunque él haya faltado un mes o dos, o tres, al final me paga. Hay que saber esperar y no salirse del barco que eso es muy importante", ha asegurado, mientras que otro de los compañeros ha señalado que "ella se ha ido y ha incumplido su contrato, eso no lo dice. No está aquí y todavía no hemos terminado".