Artur Mas cree que la amnistía puede beneficiar al PP y a "implicados en la Operación Cataluña"

Defiende ampliar la amnistía a causas que "estaban viciadas desde el principio"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha valorado este martes que la ley de amnistía puede beneficiar al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo: "Primero porque hay una serie de gente implicada en la Operación Cataluña y en el espionaje que supongo que intentarán acogerse".

"Y segundo porque quedará el trabajo hecho, Feijóo si un día tiene que llegar a ser presidente, que se haya hecho la amnistía y el marrón se lo haya tragado otro ya le irá bien", ha afirmado en una entrevista del 324 recogida por Europa Press.

Aun así, ha afirmado que entiende "que les duela, no deja de ser una enmienda a la totalidad del proceso de judicialización del proceso soberanista catalán" que según él empezó con el Gobierno popular de Mariano Rajoy y lo que ha calificado como incapacidad para resolver políticamente las reclamaciones independentistas.

Para Mas, la ley "viene a decir que el Estado no tenía que haber actuado judicialmente ante esto, tenía que haber actuado políticamente".

"No es un punto final, es poner el contador a cero. Poder empezar una negociación política que es la que se tendría que haber abordado a partir de 2012", ha añadido sobre la amnistía.

PARTIDARIO DE AMPLIAR LA AMNISTÍA

Preguntado por si confía en un referéndum amparado por la ley, ha contestado: "Lo veo muy difícil, no me quiero hacer ilusiones", y ha añadido que esto no significa que no valga la pena intentarlo.

Mas se ha mostrado favorable a ampliar el perímetro de la amnistía para amparar "hechos que pueden afectar a otras causas que se han judicializado y estaban viciadas desde el principio, como la operación de la policía patriótica que tenía finalidades políticas".

En este sentido cree que el caso del también expresidente de la Generalitat Jordi Pujol "es un ejemplo clarísimo de esto, más allá de su confesión, es evidente que ese caso está contaminado".

EL CATALÁN EN LA UE, "PRIMER SEMIINCUMPLIMIENTO"

Respecto a que España haya terminado su turno de presidencia en el Consejo de la Unión Europea (UE) sin lograr el reconocimiento del catalán, cree que se trata del "primer semiincumplineto" del PSOE a su acuerdo de investidura.

"Espero no equivocarme en que el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha tomado este tema seriamente. Creo que a partir de unos pocos días el Gobierno no tendrá la misma fuerza e influencia que tenía hasta ahora, pero no estamos ante un incumplimiento flagrante, creo yo", ha valorado.