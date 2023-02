Arturo Valls se pone al frente de 'That's My Jam España' en Movistar Plus+, el show presentado por Jimmy Fallon en NBC

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presentador Arturo Valls se pondrá al frente en Movistar Plus+ de la versión española de 'That's My Jam', el show de éxito de NBC presentado por Jimmy Fallon.

Así lo ha dado a conocer la plataforma de televisión de pago, que ha anunciado que el espacio se estrenará en Movistar Plus+ en 2023. "Presentar y coproducir un formato que me gusta como espectador me produce una tremenda ilusión y una gran responsabilidad. Estoy deseando pasarlo en grande con todos los amigos que van a venir a jugar al programa, y una banda en directo que es un sueño, espero que ese buen rollo traspase la pantalla", ha asegurado Valls.

'That's My Jam España' es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Lacoproductora (PRISA Media), la productora Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios (UTAS), una división de Universal Studio Group.

Según ha explicado la compañía, Valls se pondrá al frente del programa, como conductor y productor. En 'That's My Jam España' dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música y ponen a prueba sus habilidades musicales y vocales. El programa contará con su propia banda con música española e internacional.

La versión original de 'That's My Jam' está producida por Universal Television Alternative Studio junto a Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon. La primera temporada alcanzó en Estados Unidos más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales, y tendrá una segunda entrega que se estrenará el 7 de marzo en NBC, según ha destacado Movistar Plus+.

Asimismo, ha apuntado que 'That's My Jam España' es la sexta versión internacional del formato, que también se ha adaptado o se está adaptando en la actualidad en lugares como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Mongolia.

ÉXITO CONTINUO ALREDEDOR DEL MUNDO

"No podríamos estar más encantados con el éxito continuo de 'That's My Jam' alrededor del mundo. Estamos emocionados porque los espectadores españoles van a poder ahora vivir la magia de este formato. 'That's My Jam' es un programa perfecto para ver en familia y estamos emocionados de trabajar con Arturo, Movistar Plus+, Lacoproductora y los compañeros en UTAS para sacar adelante esta adaptación", ha declarado Ana Langenberg, vicepresidenta senior de Format Sales & Production NBCUniversal Formats.

Por su parte, el gerente de Entretenimiento de Movistar Plus+, Ángel Ayllón, ha asegurado: "Estamos muy contentos de contar en Movistar Plus+ con uno de los formatos de entretenimiento más importantes del mundo. Un gran show que aúna música y humor y en el que Arturo Valls luce su extraordinario talento para divertirnos".

"Estamos encantados de poder representar este formato en España y deseando trabajar en esta coproducción junto a NBCU. La versión española de 'That's My Jam' reunirá a los personajes más representativos de todos los ámbitos para llenar la pantalla de música, juegos y risas a raudales, un formato creado por Fallon pero con sabor español", ha concluido el director general de Lacoproductora, Jorge Pezzi.