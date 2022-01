Asaja Cádiz reclama la dimisión o cese de Alberto Garzón por sus declaraciones sobre las "mega granjas"

CÁDIZ, 4 (EUROPA PRESS)

Tras la entrevista protagonizada en el diario británico 'The Guardian' por el ministro de Consumo, Alberto Garzón (IU), Asaja Cádiz ha reclamado su dimisión por el fragmento de la entrevista en el que tras avalar la ganadería extensiva, alude a las "mega granjas" españolas avisando de que no son "sostenibles" en el plano medioambiental, que contaminan y que exportan "carne de mala calidad de animales maltratados". Para Asaja Cádiz, Garzón "habla desde la más absoluta ignorancia sobre el sector ganadero español, evidenciando que no está a la altura de su cargo".

La organización gaditana ha afirmado que el ministro Alberto Garzón "no debería estar en el cargo ni un minuto más y que debe dimitir o ser cesado de inmediato".

Tras considerar Garzón sostenible la ganadería extensiva española, pero opinar lo contrario de las "denominadas mega granjas de 5.000 o 1.000 cabezas de ganado", la organización indica que el ministro "no es consciente del daño tan enorme que hace al sector con sus declaraciones, plagadas de sectarismo".

"Es lamentable que Alberto Garzón ponga en entredicho en el mercado británico al país al que representa, y a un sector que lo está pasando muy mal, porque desconoce absolutamente el sector donde se produce, tanto en las explotaciones extensivas como intensivas, una carne de excelente calidad, de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente y siguiendo todos los controles existentes, tanto a nivel nacional como europeo".

ASAJA-Cádiz ha abundado que "no se entiende que el Gobierno español no se haya pronunciado todavía y que no cese a este ministro, quien se caracteriza por estar continuamente atacando al sector agronadero", al hilo de unas declaraciones en las que "debe defender a su país".