Asaja, Coag y UPA, preocupadas por la ganadería tras los "abusivos" precios de las materias primas

Alertan de que si falla la alimentación para los animales, no podrán garantizar la alimentación para la población

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA han mostrado este jueves al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su "gran preocupación" por la situación que sufre la cabaña ganadera española, ya que están teniendo problemas para el abastecimiento por los precios "abusivos" que se están encontrando ante la escasez de materias primas que está ocasionando el conflicto bélico en Ucrania, que es uno de los principales graneros de Europa.

El secretario general de Coag, Miguel Padilla, ha abogado por tomar "medidas excepcionales" en "momentos excepcionales". "Hay bastante nerviosismo en el sector ganadero por las previsiones que tienen, ya que no tienen seguridad de poder tener materias primas en los próximos meses", ha reconocido.

"Además, los mercados están subiendo semana a semana y está siendo inasumible. Es uno de los grandes problemas, porque los precios que se están pagando son abusivos y especulativos", ha recalcado.

De esta forma, Padilla ha indicado que habrá subida de precios. "Con la subida de los costes de producción, más la última de los 'inputs' (energía, gasóleo o fertilizantes) si no hay una repercusión en los precios estamos abocados a que muchas explotaciones no pueden hacerle frente porque es insportable como se va a llevar esta situación", ha alertado.

"Está asegurado el abastecimiento a corto plazo, pero estamos intentando que no falten materias primas para que no falte la alimentación ganadera, porque si falla, no podremos tener para la alimentación humana. Esa es la gran preocupación que tenemos", ha reconocido.

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, también ha mostrado su preocupación de cómo se va abastecer a la ganadería en estos momentos complicados. "Hay una gran preocupación por el abastecimiento para alimentar a la cabaña ganadera en estos momentos, ya no me detengo en el tema del precio, pero ayer en Rumanía el maíz estaba ya a 365 euros/tonelada y con una cantidad pequeña, mientras que otro país báltico rondaba los 375 euros/tonelada", ha explicado.

Respecto a la sequía, Barato ha mostrado su confianza en que desde el Gobierno se adopten "soluciones inmediatas" para ayudar al campo. "Es urgente que las decisiones se tomen ya y esperamos que en la reunión de mañana de la Mesa de la Sequía se aporten soluciones si son económicas o de seguros agrarios", ha señalado, recordando que su organización acudirá con una amplia batería de medidas.

Por último, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha recalcado tras la reunión que "todos" deben trabajar para asegurar la producción de alimentos, que es lo "más importante" en estos momentos de conflicto.

"Sabemos que hablamos de una serie de productos que nos venían de una zona de la que ya no nos van a venir. Hay que trabajar de forma urgente para que se puedan reabrir esas cuestiones para que lleguen cereales o productos alimentarios de otros países. Hay que abrirnos porque lo primero es garantizar la alimentación y luego veremos cómo resolver otros problemas", ha subrayado, al tiempo que ha criticado que hay gente que se "está forrando" por las subidas de precios.