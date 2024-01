Asamblea de Madrid recuerda el Holocausto con un acto marcado por el conflicto en Gaza y la defensa del Estado de Israel

Más Madrid no acude al acto de la Asamblea por la presencia de la embajadora de Israel

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Asamblea de Madrid ha celebrado este martes el acto por el Día de la Memoria del Holocausto en la Asamblea organizado por la Comunidad Judía de Madrid, que ha estado marcado por el conflicto en Gaza, el ataque de Hamás el 7 de octubre y la defensa del Estado de Israel.

Han estado presentes la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del parlamento autonómico, Enrique Ossorio, los miembros del Gobierno regional, parlamentarios de la Cámara y embajadores como los de Israel, Ucrania, Suecia o Alemania.

El tono lo ha marcado desde el arranque del acto, que se celebra desde el año 2.000, el presidente del Movimiento contra la intolerancia, Esteban Ibarra, quien ha alertado de un antisemitismo creciente que tiene cabida "en los extremismos" "tanto en el nazismo como en el extremo izquierdista o los integrismos religiosos como el yihadismo".

"Hamás envió un mensaje de exterminio. Que nadie se equivoque, fue un crimen de lesa humanidad, hacia la población israelí de idéntica matriz antisemita que el holocausto, una masacre organizada, planificada y ejecutada todo lo que le fue posible", ha planteado.

OSSORIO REIVINDICA LA INTEGRACIÓN JUDÍA EN ESPAÑA

Tras él, ha tomado la palabra el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, quien ha pedido no "olvidar" el Holocausto porque la historia, con sus "aciertos y sus errores", es la "guía para construir el presente y el futuro".

Tras ello, ha recordado la relación de los judíos con España, la expulsión de los mismos por los Reyes Católicos, pero también las aportaciones que permanecen en la cultura española de aquellos que se quedaron tras una "conversión masiva".

"La integración de los judíos que se convirtieron al cristianismo en España fue ejemplar y completa en el siglo XV y hasta nuestros días. Nos encontramos realmente en un proceso de éxitos sin precedentes", ha afirmado el presidente de la Cámara regional.

El acto ha contado con el testimonio de la superviviente del Holocausto Zelda Sosnowski, quien consiguió salir viva de Auschwitz, mientras que su familia fue asesinada en el campo y ha narrado sus recuerdos de la Shoá.

Con música de violín de fondo, escolares del centro Ibn Gabirol-Colegio Estrella Toledano de Alcobendas han celebrado el tradicional encendido de seis velas con la estrella de David dedicándoselas a las voces de "niños, mujeres, ancianos, que sufrieron el odio antisemita, la segregación, el aislamiento, el exterminio, por el solo hecho de ser judíos".

Dentro de ellos se ha destacado, entre otros, a las minorías que también vivieron el Holocausto --como los gitanos, testigos de Jeováh u homosexuales-- o en honor a quienes perdieron sus vidas por "hacer frente a la segregación, la humillación, la persecución y el asesinato de millones de seres humanos". A ello le ha seguido la lectura de 'El Malé Rajamim' por el gran rabino de España, Moshé Bendahan.

AYUSO DEFIENDE QUE EL ANTISIONISMO ES ANTISEMITISMO

También ha tomado la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha defendido que "antisionismo es antisemitismo" y que el ataque de Hamás del 7 de octubre es el "más grave" al pueblo judío desde el Holocausto.

Ha afirmado que el antisemitismo es "una constante en la historia" y que se puede rastrear "desde antes de Cristo", pasando por la Península Ibérica o su auge durante siglos en Polonia, Rusia, Prusia o Austria. Sitúa en el SXIX el surgimiento del antisemitismo en "su versión más extrema" con el nacimiento del "mito de la supremacía y superioridad racial".

Ha sostenido, además, que a Israel se le han negado acuerdos de paz en la zona porque esa paz significa "reconocimiento y estabilidad", mientras hay quien quiere "sencillamente que desaparezca", al tiempo que ha deslizado que aquellos que tengan "serios prejuicios" contra los judíos y condenan el Holocausto, deberían hacer lo mismo cuando se cuestiona la existencia de Israel.

LA EMBAJADORA DE ISRAEL CRITICA LAS ACUSACIONES DE GENOCIDIO

Hacia el final del acto, ha intervenido la embajadora de Israel en España, quien ha afirmado que el "intento de convertir" el genocidio en "un arma contra Israel" en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica es un intento de "deslegitimar" a Israel y una forma de "vaciar la palabra de su significado especial".

Hace menos de una semana la CIJ instaba a las autoridades de Israel a a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza y garantizar de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria, en una batería de medidas cautelares acordadas.

Ha advertido de que para que Auschwitz "no se repita" no se puede confiar en la naturaleza del hombre ni en la "sociedad civilizado" porque "Alemania era un país muy civilizado" Entiende que "lo único" que podría "asegurar" que no se repitiera es una "lucha constante contra el antisemitismo, racismo y odio hacia el otro".

"Quiero hacer un llamamiento a las instituciones españolas y la sociedad en su conjunto para combatirlo. La lucha contra el antisemitismo, al igual que contra cualquiera de las otras formas de intolerancia, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no sólo de los judíos", ha planteado la embajadora, quien ha agregado que "todos lo tienen claro" en la mayoría de países cuando es relativo al "racismo o la homofobia" pero "no siempre con la misma claridad" cuando es con el antisemitismo.

VOX VE A SÁNCHEZ JUNTO A HAMÁS Y PP

Antes de participar en el acto han hecho declaraciones a los medios de comunicación los portavoces en la Asamblea de PP, Carlos Díaz-Pache, y de Vox, Rocío Monasterio. Díaz-Pache ha insistido en que el antisemitismo "empieza por el señalamiento, la criminalización y el odio de las personas por el hecho de ser quien son". "Hoy se encienden velas en recuerdo de las personas asesinadas, pero también en recuerdo de aquellas que sobrevivieron, aquellas que pudieron rehacer su vida también en Israel, en un Estado que tiene derecho a existir y que y que reivindicamos también este día", ha defendido.

Por su parte, Monasterio ha reivindicado la importancia de "mostrar el apoyo al pueblo judío y el Estado de Israel" y a aquellos "que todavía están esperando a que vuelvan sus seres queridos secuestrados o las chicas que siguen en los túneles de los terroristas de Hamás". En este punto ha acusado al Gobierno central de haber posicionado a España "del lado de los terroristas".

BERGEROT, AUSENTE DEL ACTO POR ASISTIR LA EMBAJADORA DE ISRAEL

Por su parte la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, no ha participado en el acto de homenaje de la Asamblea de Madrid por la presencia de la embajadora de Israel, Rodica Radian-Gordon, sino que ha acudido a uno celebrado en Getafe.

Allí ha recordado la iniciativa presentada por su formación en la Asamblea para colocar 546 Stoplpersteine, piedras que incluyen el nombre de una víctima del Holocausto, en memoria de los madrileños que lo sufrieron.

"Es un acto de reconocimiento público que, sin lugar a dudas, no sólo va a reparar a esas víctimas y a sus familiares, sino que va a permitir que el pueblo madrileño pueda tener acceso a la verdad de lo que sucedió en una parte de su vida", ha remarcado.