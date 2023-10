La Asamblea de Madrid sigue sin acuerdo sobre el minuto de silencio y la declaración institucional sobre Israel

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los grupos políticos de la Asamblea de Madrid siguen sin llegar a un acuerdo sobre el minuto de silencio y las declaraciones institucionales presentadas por Más Madrid y Vox por la escalada de violencia tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel.

Así lo ha trasladado el portavoz adjunto del PSOE Jesús Celada en los pasillos de la Asamblea de Madrid al ser preguntado por los periodistas y han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias. Este lunes el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, pedía a las formaciones que se pusieran de acuerdo sobre ello tras el choque entre Vox y Más Madrid en la Junta de Portavoces.

En la misma la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, calificó de "escoria" a su homóloga de Más Madrid, Mónica García, quien había pedido que en el minuto de silencio se incluyeran "todas las víctimas civiles", también las palestinas. Posteriormente ambos partidos registraron declaraciones institucionales.

"No entendemos cómo no hay un acuerdo por parte de los dos lados. La postura del PSOE es condenar los ataques y solidarizarnos con los civiles que están sufriendo. No nos podemos poner de perfil", ha expuesto el socialista, quien cree que ambas visiones --la de Vox y Más Madrid-- son "compatibles" en el minuto de silencio.

Ha reiterado que se trata de hacer "seguidismo" de las posiciones de la Unión Europea y del Gobierno de España. Entiende que no se puede andar "polarizando, crispando y haciendo política" con un tema "tan grave".

La propuesta del PSOE incluiría la solidaridad con "todas las víctimas inocentes que están sufriendo en este conflicto", que sería "compatible" con condenar los atentados. Esperan desde el PSOE que se pueda llegar a un consenso y se guarden "uno o dos" minutos de silencio.

Por otro lado, el diputado de Más Madrid Héctor Tejero, también en los pasillos de la Asamblea, ha apuntado que su formación espera que haya un acuerdo y ha recordado que han aceptado que se haga un minuto de silencio por las víctimas de Hamás, pero han reclamado que se incluyan las palestinas.

"La derecha se niega y vamos a seguir intentando que se incluya. Para Más Madrid no hay víctimas de primera y de segunda", ha recalcado Tejero.