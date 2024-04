La Asamblea de Murcia debatirá el día 17 las proposiciones de ley sobre moratoria urbanística del Mar Menor de PP y PSOE

VOX afirma que también se debatirá su propuesta de modificación de la ley, aunque en la Junta de Portavoces de esta semana no se ha ordenado

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional debatirá el miércoles, 17 de abril, dos proposiciones de ley sobre la moratoria urbanística en el Mar Menor, presentadas por PP y por el PSOE. Así lo ha acordado la Junta de Portavoces.

Al tratarse sobre dos proposiciones relacionadas con el Mar Menor, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha manifestado el interés por que también se debata en el mismo pleno la propuesta de modificación de ley del Mar Menor presentada por VOX, así como la presentada por el Grupo Mixto.

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, ha dicho que la propuesta presentada por su grupo "se va a debatir la semana que viene", aunque ha dicho que esto "no está programado ni aprobado porque requería la unanimidad de todos los grupos, pero el PSOE se ha negado, no sé qué interés tiene en que el Mar Menor no mejore", aunque ha dicho que propondrán con el PP que se incluya en el orden del día el debate de su proposición de ley.

Asimismo, el Pleno de la semana que viene tendrá una sesión vespertina en la que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se someterá a preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Por otro lado, también se reunirán la semana que viene las comisiones especiales de Lucha contra la Pobreza, en la que comparecerá el presidente de la CROEM, José María Albarracín; y la comisión de Infancia y Adolescencia, con la comparecencia del presidente del CERMI.

La portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, ha advertido de que se ha producido una "irregularidad" en la ordenación parlamentaria porque la Mesa se ha celebrado antes e la Junta de Portavoces.

"Sin que los grupos de la oposición conociéramos lo que se ha ordenado o no en la Mesa se ha pretendido meter de tapadillo la propuesta de inclusión de modificación de la ley del Mar Menor de VOX y después de un rifirrafe la letrada nos ha dado la razón de que mientras no se publique en el boletín de la Asamblea no se deben ordenar y han propuesto que en la Junta de Portavoces del próximo martes se modifique por mayoría de los grupos de la Cámara lo que va al Pleno del día siguiente", ha denunciado.

Por parte del PSOE, José Vélez, ha dicho que en la Junta de Portavoces "PP y VOX han tratado por todos los medios de ordenar la propuesta de VOX realizando algo que es irregular, ilegal", ha dicho coincidiendo con lo afirmado por Marín. "Están tratando que la semana que viene se introduzca como sea para el mismo Pleno del miércoles 17. Si eso ocurre, nos iremos a los tribunales de justicia o donde proceda", ha advertido.