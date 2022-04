Las aseguradoras aumentaron un 14% su patrimonio en fondos ASG en el primer trimestre

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El patrimonio de las aseguradoras en fondos de inversión bajo criterios ASG (ambientales, sociales o de buena gobernanza) aumentó en el primer trimestre un 14,10%, hasta los 43.783 millones de euros, si bien en el resto de entidades este tipo de fondos registró caídas, según datos de la consultora Vdos publicados este martes.

El patrimonio de los bancos en fondos ASG decreció un 0,01%, hasta los 61.450 millones, mientras que los grupos internacionales lo rebajaron un 6,34%, hasta los 1.065 millones; las sociedades cooperativas de crédito, un 4,35% hasta los 926 millones de euros, y los grupos independientes, un 2,09% hasta los 6.783 millones.

Así, el patrimonio de fondos ASG en su conjunto registró una caída del 0,37% en el primer trimestre y se situó a finales de marzo en 70.269 millones de euros.

A 30 de marzo, estos vehículos representaban el 22,13% del total, frente a un 77,87% que no cuenta con criterios ASG. Estos últimos acumulaban a finales de trimestre un patrimonio de 317.493 millones de euros.

Por gestoras, CaixaBank AM es la que mayor gestionado cuenta con 28.131 millones, seguida de Kutxabank Gestión y Santander AM, con 15.525 y 5.255 millones, respectivamente, en tanto que CaixaBank AM es también la que registra un mayor incremento patrimonial, con 504 millones. Le siguen BBVA AM e Imantia Capital, con 245 y 36 millones, respectivamente.

Los fondos Caixabank Máster Renta Variable USA ADV y Caixabank Máster Renta Fija Deuda Pública son los que tuvieron un mayor aumento patrimonial en el primer trimestre, con 853 y 577 millones de euros.

CaixaBank AM destaca también por número de fondos ASG, con 31, seguida de Kutxabank Gestión y Renta 4 Gestora, con 24 y 17, respectivamente, si bien entre las firmas internacionales JP Morgan AM cuenta con 117 fondos, y Amundi AM, con 115.

Por tipos de activo, los fondos de renta variable sectoriales representan el 39,32% el total, con 27.627 millones bajo gestión, seguidos por los fondos mixtos, con un 31,15% del total.