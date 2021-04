Asempleo cree que es una "mala" EPA y destaca la destrucción de empleo en hostelería y comercio

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Asempleo considera que la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año es una "mala" EPA, que refleja no sólo la destrucción de 137.500 puestos de trabajo, sino también un "preocupante" aumento de la inactividad.

"Sin tener en cuenta el fatídico primer trimestre de 2020, este primer trimestre de 2021 arroja los peores datos en un arranque de año desde 2014. En un mercado laboral ya de por sí castigado, estos tres primeros meses del año han traído consigo una nueva ola del Covid, particularmente virulenta, que se ha traducido en férreas restricciones de movilidad y apertura de establecimientos, perjudicando a la evolución del empleo en un estacionalmente mal trimestre para el mismo", apunta.

El vídeo del día El paro baja en 65.800 personas hasta marzo, su mejor dato en 20 años

En este sentido, avisa de que esta situación perjudicó especialmente a la hostelería y el comercio, que destruyeron 65.800 y 54.800 puestos de trabajo en el primer trimestre, respectivamente. Por el lado positivo, la Educación creó 57.400 empleos respecto al trimestre anterior.

Asempleo pone además el acento en la desaparición de puestos de trabajo en todas las franjas, salvo entre los mayores de 55 años, y en la caída "atípica" que registra el desempleo en el conjunto de España, con casi 66.000 parados menos, una intensidad nunca vista en un primer trimestre.

A su vez, la patronal de agencias privadas de empleo llama la atención sobre el aumento en 162.000 personas del número de inactivos disponibles para trabajar. En su opinión, ello parece indicar que un número considerable de personas sin trabajo o bien no han querido (desanimados), o bien no han podido (restricciones) buscar empleo de manera activa durante los últimos tres meses, por lo que no han sido clasificadas como paradas.