Asens (UP) avanza que ERC está "más cerca" de votar en contra del decreto anticrisis que de abstenerse

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha avanzado este jueves que se celebra en el Congreso la votación para convalidar el decreto anticrisis que ERC está "más cerca" de votar en contra que de abstenerse.

"Todo apunta a que en el caso ERC ahora mismo están más cerca del 'no' que de la abstención y ya no digamos del 'sí'", ha trasladado el diputado de UP en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Sobre la postura del Partido Popular y la decisión del Gobierno de tramitar el decreto como proyecto de ley para tratar de evitar el voto en contra de la formación 'popular', Asens ha señalado que es "una vía muerta" y que las recetas que proponen "van en la dirección contraria".