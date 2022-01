Asens (UP) avisa a Rufián que el "adversario" no es Yolanda Díaz y pide ser "cuidadosos" con las palabras

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha advertido este miércoles a ERC que el "adversario a batir" no es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni los sindicatos, sino "acabar con la temporalidad" en el mercado laboral, por lo que ha pedido ser "cuidadosos" con las palabras porque "pueden tener consecuencias".

"No vamos a caer en descalificaciones y provocaciones", ha defendido Asens en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, acusara al Gobierno de "presionar" y de ejercer un "chantaje" para conseguir el apoyo de sus diputados a la reforma laboral sin aceptar siquiera una negociación del decreto ley aprobado y acordado con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. Según ha indicado, desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz se les ha trasladado que "es lo que hay".

A este respecto, el dirigente de la formación morada ha señalado que "las negociaciones no siempre son fáciles" pues "hay subidas de tono y sobreactuaciones" en ruedas de prensa o entrevistas. "ERC se equivoca si cree que el adversario a batir es Yolanda Díaz o los sindicatos", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que la reforma laboral trata de "acabar con la temporalidad" y ha reclamado "responsabilidad".

Sin embargo, ha confiado en que llegarán a un acuerdo con el partido independentista y ha dicho que no se verá a ERC votando junto al PP y Vox "para mantener una reforma que nos ha llevado al pódium de la temporalidad". "Eso no va a suceder. Los votantes de Esquerra opinan en eso lo mismo que los votantes de Unidas Podemos", ha indicado.

También ha lamentado que ERC critique "lo que no está en la reforma laboral" pero no hable de lo que sí está, pues la nueva norma "no va a llevar a trabajadores a la huelga" porque recupera "derechos de la mano de los sindicatos" como la ultractividad o que los ERTE "pasen a ser estructurales".

En este contexto, ha desconfiado del objetivo del apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral del Ejecutivo de coalición. "Quiere romper el bloque progresista del Congreso. Cs es un partido que ha defendido unas recetas que van en la dirección contraria a lo que hay en la reforma. Es una trampa en la que no debemos caer", ha alertado.

APOYO A COLAU

Respecto a la citación judicial de la alcadesa de Barcelona, Ada Colau, Asens ha recordado otras denuncias similares por las que la Fiscalía descartó delitos y ha enmarcado el proceso en "una guerra sucia de los lobbies" para "sabotear las políticas públicas" del Ayuntamiento "que ayudan a quienes paran desahucios y luchan contra la pobreza energética".

Sobre el bono joven para el alquiler, ha valorado que su aprobación es una "buena noticia" que debe ir acompañada de una Ley de Vivienda, que lleva "un retraso injustificable", para que la ayuda no acabe "al bolsillo de los propietarios".

Al hilo, ha criticado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por cuestionar en un informe la Ley de Vivienda, asegurando que este órgano no debería dedicarse a "bombardear leyes necesarias de forma ilegítima" ni actuar como "freno de todos los avances".

Por último, Asens ha lamentado que presidentes autonómicos del PSOE, como Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, se hayan puesto "más al lado de las macrogranjas" que de la OMS o Europa tras las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el sector cárnico. "Todo el mundo ha podido comprobar quien levanta la bandera del ecologismo y quien está preocupado por la sostenibilidad del planeta y quien no", ha remachado.