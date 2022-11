Asens (UP) lamenta "lecturas interesadas" sobre la derogación

Valora que "ni es un atentado gravísimo a la democracia, ni una traición a Cataluña, ni a España"

El presidente de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Jaume Asens, ha lamentado las "lecturas interesadas" que varios partidos han hecho sobre la derogación del delito de sedición.

"Estoy escuchando muchas cosas que no son verdad, que son mentira y tienen un efecto disuasorio" de las manifestaciones, ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, y ha instado a llamar a la movilización y no insistir en que la reforma supondrá penalizar más la protesta.

En este sentido, ha criticado las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, y ha señalado que su formación es heredera de CDC, que fue acusación contra el movimiento de los indignados: "Oír a alguien como Turull diciendo estas cosas me genera mucha incomprensión y creo que tiene que ver con tacticismo electoralista o con una pataleta de quien se ha quedado en la oposición".

También ha desmentido a la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, y ha negado que la nueva tipificación de los desórdenes públicos agravados busque perseguir a quienes ocuparon colegios el 1-O, ha afirmado que "ocupar una escuela que está vacía, que no hay actividad, no es ningún delito ni entonces ni ahora, si no se usa violencia ni intimidación", y ha señalado que este extremo lo discernirá un juez en base a pruebas.

"Se está comprando un marco que no es real", ha resumido, y ha insistido en que la reforma de la ley quita agravantes de los desórdenes que sí existían hasta ahora, como ir encapuchado o cometer los desórdenes en medio de una manifestación.

Respecto a otras críticas que ha recibido la derogación, ha señalado que "en cambio en Madrid están hablando del atentado a la democracia más grande en 40 años".

"Creo que unos y otros están bastante desconectados de la realidad y se retroalimentan. Ni es un atentado gravísimo a la democracia, ni una traición a Cataluña, ni a España", ha zanjado.

MALVERSACIÓN

Sobre el delito de malversación, que se debatirá en la fase de enmiendas, ha valorado que el tipo "merece un retoque, para empezar por diferencias cuando hay un enriquecimiento ilícito de cuando no lo hay".

"Lo que planteamos es que al menos debería haber una diferenciación entre la malversación que se hace para enriquecerse personalmente a la que no", y ha explicado que esto supondría volver en parte al redactado anterior a la reforma de 2015 que aprobó el PP.