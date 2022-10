Asens (UP) pide debatir qué es sedición antes de fijar penas y exige a PSOE y ERC sus propuestas

Albiach enmarca la negociación de la reforma del delito con los PGE

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El líder de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha instado a PSOE y ERC a debatir qué es la sedición antes de fijar las penas de cárcel con las que castigar el delito y ha exigido a PSOE y a ERC que presenten propuestas de redactado concretas.

"El principal obstáculo es que no sabemos cuál es la propuesta del PSOE por boca de sus dirigentes", ha lamentado en una entrevista en TV3 de este martes recogida por Europa Press, si bien ha calificado de firme el compromiso de los socialistas con la reforma del delito.

Así, les ha afeado que aludan a la falta de mayorías para no impulsar la negociación y ha considerado que el abordaje de la cuestión va con un año de retraso por los ciclos electorales que ha habido: "No puedes encerrarte a una negociación con la excusa de que no hay mayorías, las mayorías se tienen que trabajar".

Ha instado a abordar la cuestión "lo más pronto posible y lo más lejos posible de las próximas elecciones generales" y ha subrayado que queda un año de legislatura.

VIOLENCIA Y ARMAS

El líder de Unidas Podemos ha sostenido que el concepto de sedición debe incluir el uso de armas y de violencia: "Tiene que ver con que una persona entre con una escopeta o una metralleta en el Congreso de los Diputados, pero no con el 1-O".

En esta línea, ha avisado de que la tipificación actual constituye "una amenaza al derecho de manifestación" que repercute en independentistas, activistas o sindicalistas, ha dicho, y ha reivindicado excluir del código penal derechos fundamentales.

Asens ha defendido derogar el delito pero ha dicho plantear "subsidiariamente" una propuesta de reforma al entender que una negociación implica que las partes no tengan ninguna línea roja.

JÉSSICA ALBIACH

En otra entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este martes recogida por Europa Press, la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha enmarcado la negociación de reforma de sedición en la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "Sí, lo sé. Algunos lo niegan y otros no".

Ha garantizado que la reforma efectiva se hará "antes de que acabe la legislatura" y ha abierto la puerta a que antes de que acabe el año los partidos alcancen un acuerdo de reforma en el marco de la mesa de diálogo, cuya próxima reunión ha dicho que no está cerrada.

GOVERN Y MOSSOS

Preguntada por el Govern, ha lamentado que "ERC actúa como si tuviera mayoría absoluta" y ha pedido a los republicanos humildad y hacer el ejercicio de sentarse a negociar los presupuestos.

También ha afeado a los republicanos falta de "credibilidad" al entender que algunos de los acuerdos alcanzados para la aprobación de las Cuentas de 2022 se han incumplido.

Ha instado al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que investigue las acusaciones de injerencias políticas en los Mossos d'Esquadra, y ha pedido que --textualmente-- se les deje trabajar y hacer su trabajo: "No puede cerrar esta crisis en falso".

Elena comparecerá este martes a las 15 horas en la Comisión de Interior en el Parlament para explicar los cambios en la cúpula de la policía catalana.