Asens (UP) ve "deseable" un encuentro entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz y cree que Podemos se integrará en Sumar

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Jaume Asens, cree que sería "deseable" un encuentro entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz porque la posición del exlíder de Podemos sigue teniendo mucha ascendencia en la formación 'morada' y se ha mostrado convencido de que Podemos se integrará en la plataforma política Sumar.

"No se puede hacer tabla rasa. Hay que agradecer el legado de Pablo Iglesias. Pertenece a nuestro pasado y estoy orgulloso del pasado, pero creo que el futuro ahora es de Yolanda Díaz", ha sostenido en una entrevista este martes en Rac1 recogida por Europa Press, y ha asegurado que es amigo del exlíder de Podemos.

Ha explicado que se sintió cómodo en el acto del lanzamiento de Sumar del domingo, ha defendido que en el actual momento político se necesita a alguien más del estilo de Yolanda Díaz, en sus palabras, y cree que así lo evidenció Pablo Iglesias "cuándo dio un paso al lado porque entendía que era el tiempo de nuevos liderazgos, femeninos principalmente".

"Estoy de acuerdo con Pablo Iglesias cuándo dijo en su día que Yolanda Díaz estaba destinada a ser la política más importante de la izquierda en los próximos años. Y cuándo Yolanda Díaz dijo que sin Pablo Iglesias no hubiéramos llegado hasta aquí", ha destacado.

Pese a todo, Asens cree que Podemos debe formar parte de Sumar, y tras negar que sea un "lastre", ha constatado que es el actor con más peso político de todos los que están llamados a participar en la unidad.

"Es necesario sumar a Podemos en este proyecto. Si hay dos papeletas no saldremos adelante y dividiremos el voto. Lo vimos con Errejón", ha avisado el dirigente de los comunes, que considera que las diferencias actuales entre las partes sobre cuándo y cómo hacer las primarias son de matiz y secundarias.

Así, ha confiado en que se imponga "el sentido común y la responsabilidad" porque del éxito de esta operación depende -ha avisado-- la eventual reedición del Gobierno central tras las generales y que no gobiernen las derechas.

"CONSTRUIR PUENTES"

Por ello, considera que no pueden permitirse el lujo --ha dicho-- de no ponerse de acuerdo, motivo por el cual ha apelado a "construir puentes", a ser generosos, a aparcar el tacticismo partidista y a tener empatía para entender las inquietudes del otro.

Asens no duda del compromiso por la unidad de todos los actores, también por parte de Yolanda Díaz, por lo que ha pedido aparcar los reproches y los recados que se envían a través de los medios.

Al preguntarle si le consta en breve un encuentro entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, ha asegurado que no, pero cree que sería "deseable" porque cree que la posición del exlíder de Podemos sigue teniendo mucha ascendencia en la formación 'morada'.

COLAU

Sobre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el presidente de UP en el Congreso ha augurado que tiene "un futuro preponderante" en Sumar y ha explicado que sintoniza muy bien con Yolanda Díaz porque, además de tener un talante y una personalidad parecida, conciben la política de una misma manera.

"Ada Colau está muy ilusionada con este proyecto", ha recalcado Asens, que sí se ha mostrado crítico con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a quien ha acusado de hacer mucho politiqueo, en sus palabras.

PUIGDEMONT

Al preguntarle si recomendaría al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que volviera a Cataluña, ha dicho que no y ha llamado a esperar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la cuestión de la inmunidad, pese a considerar que no hará una declaración expresa y contundente al respecto.

En caso de que el TJUE dé inmunidad a Puigdemont para volver a España sin ser detenido, ha avisado de ve capaz al juez Pablo Llarena de desobedecer el fallo, lo que sería "una decisión prevaricadora".

"Sería muy fuerte, pero no lo descartaría viendo los antecedentes de lo que ha pasado", ha opinado Asens, que ha evitado posicionarse sobre si ayudará a la concesión de un indulto para la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por su gestión en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Falta mucho para este escenario y la sentencia será recurrida. Puede pasar que se ratifique esta sentencia, que se tumbe o que se acabe imponiendo el voto particular" del fallo, ha explicado el portavoz de UP en el Congreso, tras añadir que no ha podido leerse la sentencia y que le faltan elementos para hacer una valoración.