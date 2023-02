Así es Blanca Paloma, ganadora de 'Benidorm Fest 2023'

MADRID, 5 (CHANCE)

La vencedora del Benidorm Fest, Blanca Paloma, ha posado con su galardón en el Mirador del Castillo esta mañana en Benidorm tras haber sido la elegida, con su canción 'Eaea', entre 18 aspirantes en el 'Benidorm Fest', concurso que organiza Radiotelevisión Española (RTVE) cada año para elegir al artista y la canción que representará a España en el certamen Eurovisión 2023, que este año tendrá lugar en Liverpool en mayo.

Blanca ha conseguido uno de sus sueños con tan solo 34 años. Licenciada en Bellas Artes, esta joven vive en Madrid, donde ha trabajado durante todos estos años como escenógrafa y vestuarista de teatro, además de colaborar con los grupos 'De mar a mar' o 'Afalkay'.

No es la primera vez que la artista vive de cerca un eventazo como este, ya que en 2003, su hermana, Sara Ramos, representó a España en la primera edición de Eurovisión Junior junto a María José y Úrsula con el tema 'Navegando por la red'. No cabe duda de que proviene de una familia de artistas y como tal, no ha querido ser menos.

Tras ser una de las favoritas del Benidorm Fest 2022, Blanca no se ha querido rendir, cautivando este año a su público y obteniendo un gran respaldo por las redes sociales. La cantante de Elche ha reivindicado con su actuación la nana como cante de trabajo por ser el primero que escucha un bebé.