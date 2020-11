Así es el look sport que Paula Echevarría ha elegido para este jueves

MADRID, 12 (CHANCE) Paula Echevarría nos acostumbra a poner cada día sus looks más originales en sus redes sociales y lo cierto es que, aunque ella no lo quiera, muchas veces nos saca los dientes largos por esos conjuntos que nos encantaría tener en nuestro armario. En esta ocasión, la influencer ya luce algo de tripita y lo ha mostrado con unas fotografías en las que luce un look sport que te dará muchas ideas para este invierno.

En dichas imágenes podemos ver como Paula luce gorra negra, sudadera con capucha y mallas del mismo color, combinado con unas deportivas blancas, abrigo de corte largo beige y bolso tipo bandolera oscuro. Y es que aunque no le apreciemos del todo bien la tripita de embarazada que tiene por la sudadera, la deja entre ver en una de las imágenes al estirarse. Lo cierto es que no hay más que ver la cara de felicidad de Paula Echevarría para saber que está pasando por el mejor momento de su vida junto a Miguel Torres, quien se estrenará como papá y el que también está loco de contento por este maravilloso momento.