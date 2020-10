Así es la soprendente y preciosa exposición de Eugenia Martínez de Irujo

La Duquesa de Montoro presenta "El arte de querer", su debut como artista con un objetivo solidario a favor de la "Fundación Querer"

MADRID, 23 (CHANCE)

Durante el confinamiento, Eugenia Martínez de Irujo dedicó muchas horas a la pintura, una de sus pasiones ocultas y que la hija de la Duquesa de Alba no había desvelado hasta ahora. Consciente del difícil momento que están atravesando diferentes sectores a causa de la pandemia del Covid, la Duquesa de Montoro ha dedicido mostrar al mundo - con un fin solidario - su talento con una colorista y preciosa exposición que a nadie dejará indiferente.

El espacio Valverde, galería de arte dirigida por su propio sobrino, Jacobo Fitz-James Suart, es el escenario elegido por Eugenia para exponer su primera muestra pictórica, que lleva el nombre de "El arte de querer". Durante la jornada de hoy, y a lo largo del día de mañana, quien lo desee podrán disfrutar de esta exposición realizada con tanto cariño por parte de la empresaria.

La propia Eugenia confiesa que "en estos tiempos tan difíciles motivados por la dura pandemia generada por el COVID19, he pasado todos los días del estado de alarma confinada en casa desarrollando una de las facetas y aficiones que más me han acompañado a lo largo de mi vida, la pintura. No pretendo ocupar ningún espacio con ello, soy consciente del gran talento y la gran formación que tienen nuestros pintores españoles, es mi manera de expresarme y de ponerle color de una forma esencialmente autodidacta que me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida".

Eugenia, muy cercana, decidió compartir durante el confinamiento algunas de estas pinturas a través de sus redes sociales, y la respuesta fue tan positiva por parte de sus seguidores que no dudó en "ponerlas al alcance de todos ellos a cambio de una contribución que se destinará íntegramente a la Fundación Querer".

La ONG, dirigida por Pilar García de la Granja, "está realizando una labor esencial , destinando todos sus recursos a la educación, investigación, difusión y concienciación social para niños con necesidades especiales derivadas de enfermedades neurológicas", por lo que Eugenia no ha dudado a la hora de aportar su granito de arena con la venta de sus cuadros.

Después de ver a Eugenia Martínez de Irujo inaugurando su exposición solidaria con el apoyo de su marido, Narcís Rebollo, su hija Cayetana Rivera, sus sobrinos Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, y amigos como Rachel Valdés - novia de Alejandro Sanz - ahora os mostramos imágenes del interior de la exposición, que se podrá visitar hasta mañana y cuyas obras se podrán comprar tanto presencialmente como de modo on line por un precio que oscila entre los 250 y los 300 euros. Como ya hemos señalado, la recaudación íntegra se destinará a la Fundación Querer.

Y viendo el talento de Eugenia y lo ideales que son todos los cuadros - coloridos, vitalistas y, sobre todo, alegres - no dudamos que se agotarán todos ¡en un abrir y cerrar de ojos!