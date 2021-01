Así esperan Kiko Rivera e Irene Rosales la publicación de la polémica entrevista del Dj

MADRID, 19 (CHANCE)

A pocas horas de que podamos leer una nueva entrevista de Kiko Rivera que desvelará nuevos datos sobre toda la informacion que ha descubierto sobre su madre, el Dj y su mujer siguen con su vida ajenos a la gran repercusión que puede llegar a tener este nuevo paso.Con la reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera más lejos que nunca, esta nueva entrevista parece ser que no ayudará a acercar posturas entre madre e hijo y es que como lapropia Mila Ximénez ha reconocido, el Dj no tiene intención de pedirle a perdón a la tonadillera con esta nueva "entrevista desgarradora".Tras el último movimiento de Isabel Pantoja al recuperar el coche que le había regalado a sus nietas y los rumores sobre una posible mudanza de la tonadillera al extranjero, Kiko vuelve a dar una 'estocada' a su madre que parece estár completamente derrumbada, tanto es así que le ha asegurado a su círculo mmás cercano que su hijo Kiko ya no pertenece a la familia Pantoja.En esta ocasión tanto Kiko como Irene aprovecharon la jornada para realizar algunas gestiones pendientes y ejercer de papás horas antes de que esta nueva entrevista por fin vea la luz. Siempre muy discreta con este tema, Irene sentención cuando le preguntaron: "No sé nada, lo siento".