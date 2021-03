Así fue la boda entre Rocío Carrasco y Antonio David

MADRID, 31 (CHANCE)

Desde que se han emitido algunos capítulos de la serie-documental de Rocío Carrasco 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', todo el mundo habla de esa relación de la que fue testigo toda España por ser una de las más importantes en el ámbito musical, ya que la que se casaba era la hija de la más grande artista.

Hoy se cumplen 25 años de aquel enlace matrimonial que, según ha contado la propia Rocío Carrasco, fue el día en el que firmó el infierno por el que pasaría años más tarde. Con tal solo 18 años la hija de Rocío Jurado se iba de casa para empezar a vivir con el que consideraba el amor de su vida y desde entonces, todo cambió.

Aunque Carrasco ha contado que ya en su relación de noviazgo vivió algunos hechos problemáticos con su pareja, ella decidió subirse al altar para darse el 'Sí, quiero' con el padre de su primera hija, a la cual ya estaba esperando cuando se casó con Antonio David.

Mucho se ha hablado en estos días de si Rocío Jurado estaba a favor o no de esa boda y lo cierto es que no le gustó nunca que su hija se comprometiera tan joven con una persona que no le entró, desde un primer momento, entre ceja y ceja a la cantante... Aún así, después de ese enlace en el 97, los dos tortolitos estuvieron juntos hasta el 99, año en el que decidieron hacer pública su separación.

Ahora, probablemente Rocío Carrasco nunca se hubiese subido en ese altar y le hubiese dicho 'Sí, quiero' al padre de sus dos hijos porque todo lo que vivió con él años posteriores y según ella ha contado, fue un infierno. De hecho, le ha culpado recientemente de ser la persona por la que no tiene relación con sus hijos, Rocío y David.