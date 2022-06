Así fue la comunión de Enzo, hijo de Guti y Romina Belluscio

MADRID, 3 (CHANCE)

El pasado fin de semana, José María Gutiérrez Hernández, Guti, celebraba la primera comunión de su hijo Enzo junto a Romina Belluscio. La familia se reunía en torno al gran día del hijo mayor de la presentadora, que posaba muy alegre junto a su marido, sus padres y sus dos hijos.

Olvidándose de los rumores de distanciamiento con sus hijos mayores, Guti sí que contó con la compañía de Aitor y Zayra Gutiérrez en un día tan especial. Presumiendo de cordialidad, el exfutbolista saludó a sus hijos con dos besos demostrando que mantiene una buena relación con ellos. Haciendo gala del buen momento personal que está viviendo, la joven no dudó en acudir a la cita junto a su pareja Miki Mejías con el que descartó una boda en el futuro más próximo

Hablábamos con Romina Belluscio en un día tan especial y nos confesaba que no descarta tener más hijos con José María Gutiérrez aunque asegura sentirse muy cómoda en una casa en la que ella es la única mujer: "no lo sé, pero mira, estoy tan encantada con los niños, ¿verdad? Hacemos un equipo genial. Soy la única chica en la casa" y añadía: "creo que tenemos el equipo ya, no sé. Todo dependerá".

Su hijo Enzo, por otro lado, si parece tener ganas de tener una hermanita pequeña: "él siempre quiere más". La presentadora agradecía la presencia de sus padres en el día de la primera comunión de su hijo mayor: "pues sí, la verdad. Después de la pandemia, no podían venir dos años. Estamos felices de que estén aquí".

El exfutbolista asegura que su familia está y siempre estará unida: "claro, como siempre" y nos confesaba no saber si su hijo Enzo se parece físicamente a Zayra Gutiérrez: "sí, sí. No lo sé, la verdad". La pareja celebraba junto a su familia el gran día de Enzo Gutiérrez: "claro, claro. Es un día muy especial para él y estamos muy felices"

Tras el evento, toda la familia disfruta del buen tiempo en el exterior de la iglesia. Aitor y Zayra Gutiérrez aprovechan la finalización del gran día de su hermano y conversaban en el exterior de la iglesia. Junto a la pareja de la joven, los tres se ponían al día.

También pudimos ver como Guti se unía al corrillo de sus hijos junto con sus padres y el pequeño Romeo. El exfutbolista atiende a sus admiradores, haciéndose un par de fotos con ellos.

De esta manera, veíamos a la familia muy unida y agradecida de poder disfrutar de un tiempo juntos. Zayra abraza cariñosamente a su hermano Enzo, que sonreía orgulloso tras celebrar su primera comunión. Finalmente, todos los miembros de la familia posaban al completo para los medios de comunicación que eran testigos de su felicidad, creando una imagen de unidad para el recuerdo.