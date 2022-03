Así fue la despedida de Carlota Corredera detrás de cámaras

MADRID, 26 (CHANCE)

Carlota Corredera se despedía este viernes de 'Sálvame Diario', programa en el que lleva sirviendo trece años como directora al principio y como presentadora este último tiempo. Una tarde marcada por emociones al decir 'adiós' a la que ha sido su casa y su familia, pero con la esperanza de seguir creciendo como profesional con un nuevo proyecto del que todavía no se han desvelado detalles.

Tras la emisión del programa, Carlota Corredera abandonaba las instalaciones de Mediaset muy emocionada: "Sí. Ha sido un programa súper bonito. Muy bonito, muy emocionante. Como no puede ser de otra manera. Sabía que llorar iba a llorar" y confiesa haber sentido mucha tristeza durante el directo: "efectivamente, ha estado bien que me cantasen porque así se me iba la congoja".

El programa le ha acompañado durante las mejores etapas de su vida: "trece años de mi vida, me ha pasado de todo. Lo más importante de mi vida me ha pasado aquí" y además en el que ha podido probar varios puestos y tiene ganas de superar nuevos retos: "me he enamorado, me he casado, he sido mamá. Me ha dado tiempo a presentar, a dirigir, a todo. Ahora, a nuevas cosas, nuevos retos y a seguir comunicando, que es lo que más me gusta del mundo".

Su próximo programa sigue siendo un misterio pero espera recuperar a su audiencia: "no, top Secret. Espero recuperarme, recuperarme no, recuperar a la audiencia y al público en el siguiente reto".

Hablábamos con Chelo García-Cortés y nos aseguraba que seguirán viendo a Carlota Corredera fuera del plató: "hombre, pero bueno, nos vamos a volver a ver". Belén Esteban no dudaba que la familia creada en Mediaset lo seguirá siendo aunque algunos abandonen el barco: "También hay familias que se van a Australia y siguen siendo familia".

Alonso Caparrós opinaba que la salida de Carlota Corredera le permitirá renovarse y disfrutar de su nueva etapa: "todos los cambios son tristes pero buenos. La vida es cambio continuo, toca renovarse y seguir dando el cayo, y disfrutar" mientras que David Valldeperas y Alberto Díaz aseguran que su último día ha sido muy emotivo: "muy emotivo".