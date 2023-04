Así fue el momento en el que Ana Obregón y Alessandro Lequio acudieron al notario para abrir el testamento de su hijo

MADRID, 13 (CHANCE)

El tema de la maternidad de Ana Obregón está dando mucho de qué hablar y cómo era de esperar, las palabras de Alessandro Lequio están siendo analizadas al milímetro. Primero comentó que él era conocedor del proceso que ha llevado a cabo la actriz, más tarde que había detalles que desconocía y esta semana comenzaba diciendo que su expareja se equivocó al decir que su hijo había dejado un testamento ológrafo, ya que era escrito, pero que sí que existe.

María Patiño ha querido mostrar su opinión esta tarde en 'Sálvame' y ha asegurado que Lequio ha jugado a la ambigüedad, pero que ha hablado con Ana Obregón y que entre ellos no hay problema alguno. La presentadora de televisión ha confesado que llamó a la actriz cuando Lequio matizó lo del testamento y le dijo 'no entiendo este juego' y esta le dijo: 'Que María, que no, que no hay ningún problema entre él y yo, no me está desmintiendo'.

Según Patiño, Lequio ha sido conocedor de todo el proceso y ha jugado a la ambigüedad cuando matizaba las palabras de su expareja. De hecho, ha recordado que ambos acudieron al notario para gestionar el testamento de su hijo juntos y Europa Press ha rescatado de archivo esas imágenes -del mes de abril de 2021- en las que ambos acudieron para ser testigos de la última voluntad del joven.

"Venimos de hacer el testamento de mi hijo, gracias" confesaba Ana ante las cámaras que se encontraban en las inmediaciones del despacho de abogados al que acudió la actriz junto con el colaborador de televisión. Muy afectada y de luto riguroso respondía así cuando le preguntábamos por cómo se encontraba: "¿cómo crees?".

En esta imágenes podemos ver como Lequio y Ana estaban de lo más unidos posibles para cumplir la última voluntad de su hijo y acudían al notario para abrir el testamento de su hijo. Ese día, ambos se enfrentarían a las palabras del joven en las que supuestamente deseaba ser padre y continuar con su legado, tal y como ha hecho su madre este mismo año.