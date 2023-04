Así fue la primera vez que Carolina Molas e Isabel Preysler coincidieron

MADRID, 22 (CHANCE)

Desde que trascendió que este sábado, 22 de abril, tendrá lugar la fiesta de 'petición de mano' de Tamara Falcó mucho se ha hablado de la relación que hay entre la familia de esta y de su prometido, Íñigo Onieva. Uno de los temas más comentados es que será la primera vez que Isabel Preysler y la madre del empresario, Carolina Molas, coincidan y se conozcan. Europa Press sabe que esto no es así. Las dos ya coincidieron, fue hace dos años.

Tamara Falcó cumplía 40 años el 20 de noviembre de 2021 y, la noche anterior, hizo una fiesta por todo lo alto en Madrid a la que acudieron muchos rostros conocidos de este país, además de sus familiares. Un evento que no se perdió su madre y, por supuesto, la madre de Íñigo, que también acudió junto a su hija, Alejandra Onieva.

Este viernes era Lydia Lozano quien comentaba en 'Sálvame Diario' que hace poco le llegó la información de que Carolina había organizado una cena para conocer a Isabel y que esta había rechazado la invitado. Dando a entender que las consuegras no se conocían y que sería este sábado cuando, por primera vez, se verían las caras y hablasen largo y tendido.

No solo ha sido Lydia, muchos más han asegurado que ambas no se conocen, pero no es así. Fue en el 40 cumpleaños de Tamara cuando ambas se conocieron por primera vez. No sabemos qué ocurrió en el interior de la fiesta, pero sí que compartieron el mismo espacio durante horas y que ambas celebraron el cumpleaños de la Marquesa de Griñón por todo lo alto.

Hemos rescatado las declaraciones que Carolina dio a las cámaras de Europa Press ese mismo día cuando salía del cumpleaños y nos confesaba que el evento había sido "magnífico, ha sido preciosísimo" y sobre cómo la ha visto a ella, nos explicaba que "muy feliz y muy bella, como es ella".

La futura suegra de Tamara nos desveló que estaban "encantados con ella" y nos confirmaba que le encantaría que pronto se diesen el 'Sí, quiero'. Dos años más tarde este sueño se hará realidad en pocas semanas y ambas familias disfrutarán del amor que ambos sienten.