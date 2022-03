Así ha ido el juicio por el que Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' se enfrenta a 3 años y 9 meses de prisión

El empresario habría llegado a un acuerdo este lunes con la Fiscalía de Madrid después de la petición de 3 años y 9 meses de cárcel por acometer obras de forma clandestina en una zona no urbanizable de Torrejón de la Calzada

MADRID, 1 (CHANCE)

Momentos complicados para Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' por la petición de 3 años y 9 meses de cárcel que la Fiscalía de Madrid ha pedido para él por haber, presuntamente, hormigonado de forma clandestina 25 hectáreas de terreno no urbanizable en la localidad madrileña de Torrejón de la Calzada.

Así, según el Ministerio Público, el ex de Carmen Martínez Bordiu y Ágatha Ruiz de la Prada se enfrenta a un presunto delito contra la ordenación del territorio y a otro de desobedicencia civil tras haber acometido obras en una parcela con gran interés arqueológico y agrícola sabiendo que no tenía el permiso para ello, puesto que se trataba de un terreno protegido y no urbanizable.

Por este motivo, la Fiscalía ha pedido una pena de prisión de 3 años y 9 meses para Luis Miguel Rodríguez, además del pago de una fianza de 500.000 euros para demoler las construcciones hechas por el empresario en dichos terrenos de Torrejón de la Calzada.

Una cantidad que habría servido para que 'El Chatarrero' y el Ministerio Fiscal lleguen a un acuerdo con el que el ex de Ágatha evitaría su posible entrada en la cárcel aunque, en su comparecencia en la Audiencia Provincial de Madrid donde este lunes ha tenido lugar el juicio, Luis Miguel ha evitado hacer ninguna declaración sobre este delicado asunto.

Tranquilo, elegantemente vestido y acompañado por sus abogados, el empresario ha evitado dar detalles del acuerdo con la Fiscalía, aunque ha asegurado que su comparecencia judicial ha ido "bastante bien". Un silencio que ha secundado su letrado, que nos ha remitido al juzgado para obtener información de cómo se ha desarrollado el juicio de Luis Miguel por la edificación de diferentes construcciones en un terreno no urbanizable.