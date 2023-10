Así ha salido Carlos Iglesia tras su segunda jornada de juicio

MADRID, 18 (CHANCE)

A primera hora de la mañana, Carlos Iglesias -hermano de Julio Iglesias- llegaba a la Audiencia Provincial de Madrid para continuar con la segunda jornada del juicio por presunto fraude a Hacienda, después de negarse a declarar ante ninguna de las partes en el primer día del juicio.

El hermano del cantante bromea a su llegada con los reporteros: "seguís aquí" y aseguraba que acudía con ánimos para afrontar esta segunda jornada: "Perfecto. Muchas gracias"... Eso sí, jugaba al despide al preguntarle si hoy sería el último día: "No sé, yo no sé nada" y se mostraba "totalmente" confiado en su inocencia.

Tras horas en el interior de la Audiencia Provincial de Madrid, Carlos ha desvelado ante las cámaras que su hermano, Julio Iglesias, "Mi hermano está constantemente en contacto con su hermano".

De forma tajante, el hermano del cantante contestaba "está tranquilo, de verdad tranquilo. Muy tranquilo" al preguntarle si están preocupados ambos por la pena de cárcel que le piden por presunto delito fiscal y, además, aseguraba que "no hay ninguna prueba" que les pueda perjudicar.

Por último, José Antonio Choclán, abogado de Carlos nos aclaraba que la jornada de hoy del juicio no será la última: "No, es mañana. Gracias". Sin más, el letrado no ha querido valorar la tranquilidad que muestra su cliente ante la acusación de supuesto fraude a Hacienda.