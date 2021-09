Así ha sido la accidentada llegada de Kiko Rivera, Irene Rosales y Raquel Bollo a la boda de Anabel Pantoja

MADRID, 29 (CHANCE)

A pesar de que la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez no tendrá lugar hasta este viernes, muchos de los invitados ya han viajado hasta Lanzarote para, desde ahí, poner rumbo a la Isla de La Graciosa, donde la pareja está ultimando los detalles de la que promete ser la fiesta del año.

Una celebración marcada por las llamativas ausencias de Isabel Pantoja y del padre de la novia, Bernardo Pantoja, pero a la que no faltarán muchas de las personas más importantes en la vida de la colaboradora, como sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja, su gran amiga Raquel Bollo, o su compañera Belén Esteban.

Este martes por la noche eran el Dj e Irene Rosales quienes desembarcaban en la isla acompañados por sus hijas. A su llegada, la pareja se encontraba en el aeropuerto con amigos como Raquel y su hija Alma Cortés, con quienes les vimos compartir risas y confidencias en actitud relajada.

Después de sacarse una divertida foto de familia para el recuerdo y de guardar sus maletas en una furgoneta, todos ponían rumbo al reencuentro con Anabel Pantoja, no sin antes protagonizar una accidentada anécdota. Y es que el vehículo que trasladaba a Kiko, Irene y Raquel Bollo al puerto para poner rumbo a La Graciosa en un barco fletado por la novia, sufría un pequeño percance, averiándose en mitad de la nada. Un contratiempo que no hizo que perdiersen la sonrisa cuando, resignados, tuvieron que bajarse de la furgoneta estropeada y esperar otra. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!