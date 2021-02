Así ha sido la declaración de Belén Esteban ante el juez

MADRID, 12 (CHANCE)

Tras escasos 40 minutos en el interior de los juzgados de Plaza de Castilla, y visiblemente sastisfecha, Belén Esteban ha salido de prestar declaración ante el juez tras la querella de Rocío Carrasco por presunto revelación de secretos.

Rodeada de cámaras, y fotografíandose con los fans que la aguardaban a las puertas de los juzgados, Belén nos ha contado que su declaración judicial "ha ido bien". "Me han citado para declarar, he venido y ya está", ha asegurado sonriente.

Muy tranquila, la "princesa del pueblo" ha confesado que "me han preguuntado y yo he respondido y ya está. He contado la verdad" Insistiendo en que "estoy tranquila" y recriminando a un reportero que "no quieras dar a entender que estoy nerviosa", la colaboradora ha desvelado que no sabe qué pasará a partir de ahora ni si la querella presentada por Rocío Carrasco prosperará: "Ya me informará mi abogado".