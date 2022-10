Así ha sido el 'descafeinado' regreso a televisión de Rosa Benito tres meses después

MADRID, 10 (CHANCE)

Ana Rosa Quintana no es la única que ha reaparecido este lunes en televisión, ya que después de tres meses alejada de los platós, Rosa Benito ha vuelto a 'Ya es mediodía'. A pesar de que se especuló con que Mediaset la había vetado por sus críticas a la cadena a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco, nada más lejos de la realidad, puesto que como aseguró la ex mujer de Amador Mohedano su 'desaparición' era voluntaria. "Me están llamando para que vuelva, pero no es mi momento todavía" confesaba en su llamada telefónica al programa 'Fiesta' hace una semana, dejando en el aire cuándo volveríamos a verla.

Pues bien, ese día ha llegado, aunque su regreso (para qué engañarnos) ha sido un tanto descafeinado. Muchos esperábamos que - al igual que había hecho José Ortega Cano horas antes en el mismo plató y ante la propia Ana Rosa - contestase a las durísimas declaraciones de su sobrina, que tachándola de "mentirosa" y de "distorsionar la realidad" ha anunciando que va a querellarse contra ella.

Sin embargo, ni una referencia a Rocío Carrasco. Sobre el torero y su declaración de amor en directo a Ana María Aldón diciéndole que su "semen está fuerte" y que "quiere ir a por la niña" con ella - cuando la gaditana ha dejado claro que no se plantea una reconciliación con él - Rosa también se ha mostrado muy comedida y, aparte de un "José no está bien y se va a dar cuenta cuando se vea" poco ha aportado sobre la comentadísima entrevista de su cuñado.

Más habladora se ha mostrado al hablar sobre el esperadísimo regreso de Ana Rosa Quintana que, como ha confesado le ha hecho "llorar de alegría". "La he visto muy positiva, y hoy habrá gente que reciba la noticia que ella recibió hace meses y gente que hoy también reciba la buena noticia de que ha terminado el tratamiento* Ha sido maravilloso verla en casa" apuntaba emocionada.

Una emoción de la que ha hecho gala al conectar en directo con la propia Ana Rosa, que no ha dudado en piropearla diciéndole que cada vez está más guapa y consiguiendo sacar una sonrisa a una Rosa que, al igual que su look - completamente en negro - parecía estar de luto a pesar de su regreso a televisión tres meses después.