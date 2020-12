Así ha sido el esperado estreno de 'Yerma' con Rafael Amargo sobre las tablas

MADRID, 6 (CHANCE) Después de muchos días a la espera de conocerse el futuro judicial de Rafael Amargo tras su detención acusado de delitos de pertenencia a banda criminal y tráfico de drogras, el espectáculo del bailaor ha salido adelante con su estrella principal como protagonista.Aunque tanto el bailaor como su abogado defendieron hasta el último momento la participación de Amargo en la obra en la que lleva trabajando muchos meses, no fue hasta el último momento cuando el artista se subió a las tablas del Teatro La Latina para el esperado estreno de 'Yerma'.Como no podía ser de otra forma, los padres de Rafael Amargo quisieron estar al lado de su hijo en una cita tan especial dentro de lo complicado que está siendo este 2020. Sin dar ninguna declaración sobre cómo se encontraba su hijo tras el espectáculo, los padres del artista se mostraron mucho más tranquilos que días anteriores con su hijo de vuelta en casa y en libertad.En medio de una gran expectación, los asistentes a la obra salieron del teatro verdaderamente agradecidos por el trabajo y el resultado de los actores ya que muchos catalogaron el espectáculo como "perfecto, un 10".Por su parte Sara Vega también mostró su alegría tras el estreno explicando cómo había sido subirse al escenario con Amargo tras todo lo sucedido: "Rafael ha estado maravilloso. Mucha ilusión y mucha emoción". Reconociendo el gran esfuerzo que han tenido que hacer para sacar adelante esta obra, Sara explicaba: "No hemos dejado de trabajar para poner esta obra en pie y estamos muy orgullosos de tener este público".

