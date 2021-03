Así ha sido la hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones'

MADRID, 17 (CHANCE)

CARLA

Hoy no ha habido tablets en las hogueras, la presencia de las tentaciones de sus respectivas parejas ha sido suficiente para conocer en qué punto se encuentra cada relación. La primer en aparecer era Carla, que aseguraba mirando a Lola: "Estoy un poco nerviosa, yo sí tengo vergüenza, creo que Lola no ha tenido vergüenza por todo lo que ha hecho".

Carla ha mostrado su opinión al respecto del comportamiento de Lola y lo cierto es que no ha gustado nada a la concursante: "Me avergüenza el comportamiento que ha tenido desde el principio. Has utilizado a Simone y en menos de 24h estabas en cama con otro chico. La diferencia entre Lola y lo que ha pasado entre Diego y yo es que lo nuestro ha ido poco a poco", a lo que le ha respondido la participante: "La mala cara ya la estoy dando yo no hace falta que vengas tú a decirme a mí nada".

Lola ha podido hacerle tres preguntas a Carla, la primera de ellas si piensa que Diego no hubiese hecho nada si ella no hubiese fallado en la casa, a lo que ha respondido: "No". En cuanto a si piensa si va a tener algo serio con él cuando salga del concurso, la tentadora ha asegurado que sí, pero ¡atención! porque ha confesado que no se iría a vivir a otro sitio que no fuera Barcelona.

SUSAN

La Segunda en entrar ha sido Susan, la tentadora que está teniendo citas con Hugo. Una vez frente a las chicas, ha explicado que sí ha habido tonteo entre Hugo y ella, algo que ha cabreado a Lara. Lo peor ha sido cuando ha confesado que pensaba que el concursante no estaba enamorado de ella, algo que a la vista está, es mentira.

LOLA

La tercera en llegar a la hoguera ha sido Lola, la pretendienta de Raúl y quien ha asegurado que no ha tenido nada con él porque ha querido respetar a su novia, además ha asegurado que no se han besado y confirma que se va a querer ir con Claudia porque está enamorado de ella.

STEFANY

La última y la más importante ha sido Stefany, la tentadora que está teniendo encuentros demasiados amorosos con Jesús. Marina le ha preguntado si ha tenido algo sexual con su pareja y ésta ha contestado: "No, porque los dos nos respetamos mutuamente y tenemos unos valores de los que tú careces".

Sobre si cree que Jesús va a querer tener algo con ella afuera del concurso, Stefany está convencida de que: "Sí", algo de lo que Marina duda enormemente porque sabe que no hay nada en común entre ambos.

La última pregunta ha sido muy directa, '¿crees que si yo no hubiese caído en la tentación hubiese tenido algo contigo?', a lo que ella ha respondido: "No", por lo que ha quedado claro que Jesús puede seguir sintiendo algo por Marina.