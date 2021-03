Así ha sido la hoguera de confrontación entre Manuel y Lucía

MADRID, 11 (CHANCE)

"Aún sabiendo que Isaac está con Marina, te lías con él... estoy un poquito molesto" le decía Manuel a Sandra Barneda cuando ésta llegaba a la villa de los chicos para hablar con él y advertirle de que su novia había pedido una hoguera de confrontación. Parece que el concursante solamente ve lo que quiere ver, de esta manera no hace autocrítica de los errores que él ha cometido y solamente se fija en lo que hace Lucía.

"Yo he hecho lo que he sentido y ella todo lo está haciendo por despecho, ella me está intentando pagar con la misma manera. Yo habré hecho cosas mal aquí, pero ella también las ha hecho allí" le confesaba a Sandra y es que cada día deja más claro que es una persona egocéntrica que solamente es capaz de mirar por lo que le han hecho a él y no por el dolor que él ha causado desde el minuto uno a su pareja.

Manuel le aseguraba a la presentadora que daría explicación, pero ¡ojo! también espera lo mismo de su pareja: "Si tengo que dar explicaciones, se las daré, ella me tiene que explicar a mí todo lo que me ha criticado... a ella se la ve en las imágenes besarse con un chico". Eso sí, se arrepiente del daño que le haya causado a Lucía, pero no de lo que está viviendo con Fiama: "Me arrepiento del daño causado, pero no de lo que he hecho hasta ahora".

Finalmente, el concursante ha decidido acudir a su cita con Lucía y lo primero que ha hecho nada más verla es ponerse a llorar, pero no lo ha tenido fácil porque estas han sido las palabras de la que era su pareja: "Más vas a llorar cuando llegues a la realidad, qué pena lo que eres. No hagas gestos de llorar que no tienes ni una lágrima ¡FALSO!".

Lucía no evitaba mostrar su enfado y le decía lo primero que se le venía a la cabeza: "Eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, no tienes perdón de Dios. No te has quedado conforme con tus guarrerías que las llevas haciendo desde el primer día. El papelón de llorar lo vas a explicar" a lo que Manuel no tenía nada qué decir.

"Después de lo que tú me has hecho a mí eres capaz de decir que yo nunca he sido capaz de pedirte perdón" le decía Lucía a Manuel y le acusaba de ser un mentiroso: "Mentiroso de mierda, has dicho en los vídeos que tú no estabas enamorado de mí y ahora dices que sí".

La concursante le aseguraba que ha sido incapaz de ver sus vídeos con las chicas de la casa: "No he podido ver los vídeos de la vergüenza que me ha dado, ¿no se te cae la cara de vergüenza? Has hecho lo que te ha salido, ser un guarro"... pero muy poco a tardado Manuel en recriminarle su beso con Isaac, a lo que su pareja le ha contestado: "Cuando lo veas te vas a tragar tus palabras, eso es mentira".

Lucía le ha dejado claro que lo que ha hecho en la casa: "Lo he hecho porque me ha salido del c... Las cosas se hacen de otra manera, hubieses movido cielo y tierra para decirme todo esto a la cara" y Manuel no ha tenido más remedio que pedirle disculpas por lo mal que se lo ha hecho pasar: "Yo no quería hacerte daño".

La concursante lo tenía claro: "Te tengo que dar hasta las gracias porque yo te quería a ti por encima de ti y eso no me lo puedo permitir. Nunca más me van a tomar el pelo como me lo has tomado tú" y es que Manuel no ha sabido qué decir porque ha visto a su pareja con más fuerza que nunca y sobre todo, demostrando que se quiere por encima de todo.

Sandra Barneda le ha preguntado a Manuel qué tal estaba con Fiama y éste ha desvelado que: "Cuando estoy con Fiama estoy súper bien, muy cómodo, me siento bien y soy yo en todo momento y a Lucía la quiero y la voy a querer para siempre", Lucía sin embargo le ha agradecido haberle conocido: "Lo mejor que me ha podido pasar en la vida es no tener a nadie como tú al lado, soy muy joven para estar perdiendo el tiempo".

Mientras veían las imágenes de Lucía con Isaac, Manuel le ha recriminado cómo bailaba con él... como si no pudiese bailar con un hombre por el hecho de ser eso, un hombre, a lo que le ha respondido: "¿Qué pasa que no puedo bailar?". Más tarde, la concursante le ha tenido que explicar su relación con 'lobo', asegurando que es su amigo y uno de sus principales apoyos en la casa.

Lucía ha sido la que ha terminado la hoguera de confrontación diciendo: "Yo siento que te quiero porque lo siento, yo te quiero, pero me he dado cuenta aquí que la suerte la tenías tú de tenerme a mí, no yo de tenerte a ti. Yo a ti siempre no te voy a querer, llegará el momento en el que no sienta nada por ti" y su discurso ha calado en todos los espectadores que han estado viendo el programa.

Manuel ha elegido salir del programa con Fiama: "Quiero salir de aquí conociendo a Fiama porque es lo que siento" y Lucía ha decidido abandonar sola. Cuando la concursante se iba de la hoguera, Manuel ha salido a correr detrás de ella pero ya era tarde... porque no ha querido despedirse se él, ni darle un abrazo, ni un beso... nada.

Fiama ha entrado en escena y como no podía ser de otra manera ha aceptado marcharse del programa con Manuel, la persona a la que ha estado conociendo durante todo este tiempo y con la que asegura tiene muchas cosas en común.