Así ha sido la hoguera entre Diego y Lola

MADRID, 24 (CHANCE)

Lola llegaba muy nerviosa a la hoguera final y cuando se ha encontrado con Diego, éste ni le ha mirado a la cara. Recordemos que tanto él, como ella, han conocido a dos personas que les han puesto entre las cuerdas... pero lo cierto es que el extronista de 'MyHyV' llegaba diciendo que la que tenía que dar explicaciones era ella a él, no al revés.

Diego no ha entendido el comportamiento que ha tenido Lola después de su hoguera de confrontación y ella ha asegurado que cuando volvió a la villa se dejó llevar por los sentimientos que tenía por el tentador con el que había descubierto que tenía complicidad.

El vídeo del día Vacunados con AstaZeneca: “Es la que nos ha tocado, tampoco nos vamos a poner exquisitos”

"Obviamente me da vergüenza ver esas imágenes porque a mí se me olvidaba todo" le decía Lola al que fuera su pareja, mientras que él le quitaba hierro al asunto: "Yo lo entiendo, que te quiten lo bailao', pero a mí me da vergüenza ajena. Si me hubiese pasado lo que le ha pasado a ella, yo hubiese pensado en mi pareja, yo he dormido con Carla, pero no he llegado a ese punto".

Lola le ha dicho que no se arrepiente de nada, pero que por favor le deje ver a su perro, a lo que Diego le ha confesado que tiene que pensarlo, pero que seguramente lo deje por el perro, no por ella. Inevitablemente el concursante no ha elegido irse con la que fuera su pareja, pero tampoco con Carla, ya que ha asegurado que necesita un tiempo para asimilar lo que ha sucedido, aunque ha dejado la puerta abierta ya que sí que ha comentado que quiere seguir conociéndola afuera.

Por su parte, Lola ha decidido irse también sola para seguir evolucionando sola en su vida: "Quiero disfrutar una larga etapa de mí, aprender estar sola y yo me quiero ir sola".