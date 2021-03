Así ha sido la hoguera más ardiente entre Marina y Jesús

MADRID, 24 (CHANCE)

Marina y Jesús han sido dos de los protagonistas de esta tercera edición de 'La isla de las tentaciones' y lo cierto es que su hoguera final era una de las más esperadas, no porque los espectadores esperasen que se fueran a ir junto del concurso, sino porque había muchas dudas por saber si el concursante habría entendido lo que le había ocurrido a su pareja.

Jesús no quería ni saludar a Marina, de hecho solamente le ha dado las buenas noches a la que fuera su pareja y con eso, ha confesado que es 'bastante', dejando entrever que no se merecía ni si quiera sus palabras.

Marina lo ha dicho por activa y por pasiva, le ha faltado el respeto a su pareja porque se ha dejado llevar con Isaac y se ha dado cuenta que no estaba lo suficiente enamorada de Jesús. De hecho, esto es lo que le ha intentado explicar en la hoguera final, asegurando además que todo lo que había hecho el concursante era falso porque se había dejado llevar por el despecho de ver lo que ella estaba haciendo.

La pareja se ha tenido que enfrentar a las imágenes que resumen su paso por 'La isla de las tentaciones' y lo cierto es que en ese debate mediático, ha ganado Marina porque aseguraba no arrepentirse de nadie y además, no avergonzarse de haber compartido cama con Isaac.

"No me da vergüenza, es algo natural" le decía Marina a Jesús cuando éste no paraba de preguntarle si no le daba vergüenza meterse en la cama con Isaac, además le explicaba: "He sentido por esta persona, más allá del sexo, he sentido por él". Sin más miramiento, Jesús ha decidido irse solo del programa y la que fuera su pareja ha elegido también irse sola porque aunque está muy ilusionada con 'lobo', necesita asimilar todo lo que ha vivido en el concurso.