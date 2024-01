Así ha sido el homenaje a Jaime Ostos

MADRID, 20 (CHANCE)

La familia Ostos ha vivido hoy un día de lo más especial. Écija, el pueblo de Jaime Ostos, le ha hecho un homenaje por todo lo alto inaugurando la Rotonda que recibe el nombre de 'Glorieta Jaime Ostos Carmona', ubicada en Avda. Doctor Sánchez Malo, cerca de la plaza de toros.

A pesar de las disputas que ha habido entre Mari Ángeles Grajal, su hijo Jacobo Ostos y los hijos del torero estos días por haber asegurado públicamente que no han recibido nada de su padre tras su muerte, parece que este homenaje en Écija han hecho que todos entierren sus diferencias.

Mari Ángeles llegaba al homenaje asegurando que "el día de hoy es cumplir el sueño de Jaime de tener su busto, su rotonda y cuando alguien quiere a una persona lo que quiere es que se cumpla el sueño, ese era su sueño y el mío también" y confirmando que saludará, sin ningún tipo de problema, a Gabriela Ostos si se encuentra con ella: "Si coincido con ella, sí".

En cuanto a cómo se encuentra de salud, la doctora confesaba que "después de la intervención ahí voy, tengo una cita, pero ahí voy mejorando". Eso sí, sin ganas de polémica, Mari Ángeles evitaba hablar del cuadro de Ruzafa: "No es el momento de hablar de esto".

Además, la viuda del torero aseguraba que los familiares de Jaime eran bien recibidos porque ella no tiene ningún problema con ellos: "Ese es su problema, no el mío". Muy emocionada, no podía evitar las lágrimas al ver la cantidad de gente que había en el homenaje: "Mira es que he pasado por aquí tantas noches, cuando no había ave, parábamos en Écija para ver a los hermanos, me traía a todos los sitios, me enseñaba todo y todo el mundo le paraba, le decían 'maestro' y le gustaba esto más... le gustaba más un abrazo de la gente de su pueblo que un abrazo del presidente de Perú, es que Écija era la pera".

Por su parte, Jacobo llegaba con prisa y muy parco en palabras con la prensa, a la que se limitaba a agradecer su asistencia en un día tan importante para ellos: "Gracias a todos por venir".

En ese mismo homenaje, Gabriela y Mari Ángeles se han saludado, protagonizando un abrazo muy emotivo y la doctora nos dejaba claro que le ha saludado porque "soy muy educada" y que si su hijo no le ha saludado "por algo será".

Cuando le preguntamos qué es lo que más le ha dolido de lo que ha pasado con Gabriela, la doctora nos comentaba que "no he venido a contar esto, he venido a homenajear a mi marido y estar con mi gente y con los aficionados de Écija" y explicaba porqué se ha hecho una fotografía con ella: "Me lo ha pedido el corazón, esto es lo que hay".

Sin embargo, Jacobo nos explicaba que no tiene nada qué decir respecto a la polémica con sus hermanos: "Hay que hablar cuando hay que hablar, hoy hay que disfrutar" y esquivaba las preguntas al respecto: "Hay que disfrutar del día y del monumento que le hacen a mi padre"... pero sí confirmaba que "en la vida se soluciona todo".

Por último, Gabriela quitaba importancia a que Jacobo no le haya saludado: "Cada uno es tal cual" y aclaraba que su padre tiene mucho que ver en todo lo que está pasando: "Mi padre está arriba y sabe lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien".