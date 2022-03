Así ha sido el homenaje de Rocío Carrasco a Rocío Jurado el 8 de marzo

MADRID, 8 (CHANCE)

En medio de una gran expectación, Rocío Carrasco le rinde homenaje a su madre, Rocío Jurando, con un concierto muy especial en el que las grandes figuras de la música de nuestro país fueron las protagonistas. Como no podía ser de otra forma, el concierto de 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' ha sido una de las citas más especiales del 8 de marzo en la que artistas de la talla de las Tanxugueiras, Rigoberta Bandini, Pastora Soler, Soleá Morente, Ruth Lorenzo, Sole Giménez, Ana Guerra, Edurne, Bebe o Beatriz Luengo se dejaron la piel sobre el escenario ante un público completamente entregado.Con invitadas de lujo de la talla de Sofía Ellar, Mayte Martín, Edurne, Anabel Dueñas, Lorena Gómez, Carlota Corredera o Terelu Campos, Mercedes Milá e Isabel Jiménez fueron las encargadas de presentar el concierto en el que hubo momentos de lo más emotivos como fue el caso de la aparición de Rocío Carrasco sobre el escenario sin poder contener las lágrimas. "Ella me enseño esa lucha por la igualdad y me crió una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, me enseñó a que una no se tiene que subllugar ni someter ante nada ni nadie" reconoció Rocío haciendo referencia a su madre y el complicado momento personal que ha vivido ella durante años.Minutos antes del comienzo del concierto, Rocío dejaba claro que la entrada estaba abierta a toda la familia: "Quien quiera venir, que venga, que la entrada está a la venta para todo el mundo". En cuanto a cómo se encontraba sentimentalmente en un día tan especial como el 8 de marzo, Rocío confesó: "Todo muy bien, muy contenta, muy orgullosa de que todo el mundo haya apoyado la causa y vaya a ser un concierto increíble".