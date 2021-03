Así ha sido el reencuentro entre Marina y Jesús

MADRID, 25 (CHANCE)

Ayer vimos cómo fue la hoguera final entre Marina y Jesús. El concursante no consiguió entender lo que le había ocurrido a su pareja en su paso por el programa, todas esas cosas de las que se dio cuenta en esa experiencia y el trasfondo de haberse enrollado con una persona que le había devuelto la ilusión en el amor y sobre todo, la libertad que le faltaba en su relación.

Hoy, hemos vivido el reencuentro entre ambos y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos por la actitud que ambos han demostrado tener. Primero entraba Jesús, hablaba con Sandra Barneda mientras Marina escuchaba sus palabras desde un cuarto a solas.

El vídeo del día Toni Cantó formará parte de la lista de Ayuso como independiente

Jesús ha contado que, después del reality, quedó con Marina en la puerta de su casa porque esta sentía la necesidad de pedirle disculpas por algunas cosas... pero Marina negaba con la cabeza desde el cuarto donde estaba escuchando toda la entrevista. Cuando ha entrado ella, su relato nos ha sobrecogido: "Si no llego a entrar, no le llego a dejar nunca. Me ha cambiado muchísimo la vida, estoy muy feliz, pero ha sido muy duro. Tanto él como yo, nos hemos equivocados".

La concursante le ha asegurado a la presentadora que estando fuera Jesús se puso en contacto con ella para mantener relaciones sexuales con ella. Marina cree que su expareja no se ha olvidado de ella, ya que ese día que quedaron le dio a entender que le seguía echando de menos. Su exnovio no ha podido aguantar y ha salido de su cuarto para enfrentarse a Marina y asegurar que lo que estaba contando era mentira.

Según ha contado Marina, Jesús en el avión de vuelta envió mensajes a sus familiares detallándole qué había hecho en cada hoguera la concursante y le ha recriminado que no le dio el derecho a verse con sus padres para explicarle lo que le había pasado en el reality y lo que había hecho con Isaac.

"Estamos juntos" ha confesado la concursante sobre Isaac cuando Sandra Barneda ha dado la bienvenida al soltero. "Llevamos seis meses conociéndonos, estamos muy bien" confesaba 'el lobo'... un reencuentro que nos ha dejado muy impactados porque no esperábamos que ambos siguieran juntos.

Isaac se desplazó a Sevilla y después, Marina ha subido muchas veces a Barcelona para estar juntos, lo que se resumen en viajes para que no se apagase la chispa de este amor que tuvo su inicio en 'La isla de las tentaciones' y que ahora tienen que fortalecer con el paso del tiempo.