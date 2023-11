Así ha sido la rueda de prensa del abogado de la familia Arrieta en España

MADRID, 10 (CHANCE)

Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta ha dado un rueda de prensa en España este viernes y ha aclarado muchos puntos que siguen siendo incógnitas en el caso de Daniel Sancho. Estas han sido sus declaraciones:

"A día 10 de noviembre todavía no se escuchado por parte del señor Sancho ni de sus familiares pedir perdón y si ha sido así, no le ha llegado a mis clientes. No han escuchado todavía un perdón, una disculpa. El padre de Edwin en conversaciones se mostraba totalmente afligido y desbordado ante la situación, y no le entraba en la cabeza como de padre a padre no haya existido una empatía con el sufrimiento de la familia" comenzaba diciendo.

De esta manera, ha confesado que "si no ha existido ese perdón, no ha existido voluntad de reparación, la posición de la familia sea que cumpla la pena en Tailandia y, en su caso, si esta llega a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y el Reino de España en esa ejecución de la pena en España, personarnos y ejercer todas las acciones que en derecho corresponden que serían evaluadas si efectivamente existe reinserción real por parte del señor Sancho".

También ha hablado de la solicitud de traslado a España de Daniel Sancho, asegurando que "debería ser acorde solicitándola en la Audiencia Nacional y posteriormente en Tailandia, pero como usted indicaba, es un acuerdo entre los estados y habría que formular si no han existido todos esos elementos de perdón, nuestra petición sería desde España y habría que analizar si se puede hacer también en Tailandia, de oposición y de cumplimiento de la pena en este país, pero también anticipo que la familia Arrieta es una familia con unas concepciones cristianas muy fuertes y también humanas, y no son partidarios de que exista una segunda condena a la familia ya que quien ha cumplido y cometido esos hechos tan atroces ha sido su hijo y no ellos".

En compañía de su compañera de bufete, Beatriz Uriarte, el letrado comentaba que aunque la familia del colombiano no esté de acuerdo con la pena de muerta en caso de que Daniel Sancho se declare culpable, su intención es que cumpla condena en Tailandia: "La familia de Edwin Arrieta creo que manifestado en algún medio y el titular sería que para ellos la vida la da y la quita Dios por lo tanto no son partidarios de la pena capital y no es lo que están buscando".

Ha dejado claro que la familia de Edwin "no buscan una venganza, lo que buscan es que caiga todo el peso de la ley desde el respeto a toda la normativa tailandesa. Si la legislación tailandesa puede recoger la pena capital o la pena de muerte, en ese caso la respetarían, pero no es ni mucho menos su voluntad".

Sobre qué pasará si el hijo de Daniel Sancho no se declara como el culpable el día 13 de noviembre: "El señor Sancho según nos comentan nuestros compañeros locales, irá vestido con el mono naranja e incluso llevará esposas, pero según las informaciones que recibimos de Tailandia, no se podrá acceder por parte de medios de comunicación a la vista y, por lo tanto, sea algo que quede fuera de cámaras. Posteriormente que puede ocurrir si el señor Sancho no decide o no se declara culpable, pues se iniciarían los trámites para un juicio oral que según nos han podido comentar los compañeros de Tailandia podría ser en el mes de marzo o febrero, y donde se practicaría toda la prueba necesaria para determinar su inocencia o culpabilidad".

Además, anuncian medidas legales contra todos aquellos testimonios que cuestionen la vida del cirujano: "Sobre otras denuncias o circunstancias que no nos consta, nosotros estamos para hablar aquí del vil asesinato del señor Arrieta en Tailandia, unos hechos que son injustificables si queda probado, un drama humano para la familia y sobre eso queremos ser tajantes y contundentes. Si alguien tiene que denunciar algo contra quien sea, están los tribunales de justicia en España y vamos a ser muy contundentes para iniciar cualquier acción jurídica si en derecho corresponde a la familia para interponer las acciones penales del derecho del señor Arrieta y estoy siendo muy claro de interponer demandas civiles si van en intromisión a su intimidad y su honor".

La abogada en Colombia de la familia de Edwin ha desvelado que "la familia en este momento se encuentra, como es natural, emocionalmente muy afectados me piden que les transmita este mensaje de agradecimiento porque para la familia es un parte de tranquilidad saber que ya además de contar con la defensa en España, contamos con un equipo jurídico idóneo para que represente los intereses jurídicos de la familia Arrieta Arteaga en Tailandia".

Y ha recalcado que "para la familia es muy importante que este caso no quede impune, que este caso se dé o que la pena se dé basada en la proporcionalidad del delito cometido. La familia en este momento espera la justicia y espera pronto poder repatriar el cuerpo para darle cristiana sepultura. Son los deseos más anhelados de su madre, de su padre y de sus hermanos".

Por su parte, el abogado de Tailandia explica los pasos que han dado allí: "la próxima semana, podemos tener toda la información. Y podemos explicar lo que podemos hacer para la estrategia".

Por su parte Ospina explicaba que la familia de Edwin pedirá la compensación económica que legalmente les pertenezca pero no confían en recibirla: "la familia va a solicitar que se cumplan las leyes tailandesas y van a solicitar que todo lo necesario para los hechos que se van a enjuiciar, pues tenga lugar. En segundo lugar, en relación a la responsabilidad civil, efectivamente van a solicitar que sean indemnizados por el daño emergente, el lucro cesante, que sea estrictamente lo que corresponda en derecho. Por un lado se va a valorar lo que pudiera haber supuesto esa pérdida de la capacidad económica del señor Arrieta, pero la familia nunca está buscando un pago o un dinero que sea más allá del que pudiera reconocer la ley y el derecho".

Además, ha dejado claro que "esta explicación es muy difícil porque no existe dinero alguno que pueda devolver a un ser querido, por lo tanto posiblemente sea algo muy difícil de cuantificar. En segundo lugar la familia es absolutamente consciente de que es casi imposible que la solicitud económica que se realice vaya a ser realmente o materialmente pagada. Señor Sancho, salvo que tengamos información que no nos consta, no parece que vaya a existir una voluntad, de momento, de perdón y de resarcimiento de estas cantidades económicas, por lo tanto, posiblemente, más allá de que la familia solicite, como le corresponde en derecho, esa indemnización económica, son conscientes de que esa petición es un poco ilógica o son conscientes de que nunca va a llegar a ser realidad".