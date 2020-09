Así se ha tomado David Bustamante el embarazo de Paula Echevarría

MADRID, 24 (CHANCE)

Tras conocerse la sorpresa del nuevo embarazo de Paula Echevarría, David Bustamante ha aprovechado la jornada para disfrutar al máximo de su faceta de papá y es que en esta ocasión el cantante recogió a su hija en el colegio para llevarla después a la casa donde la pequeña vive junto a su madre y Miguel Torres.

Más alejado del foco mediático que de costumbre, David prefiere no comentar nada sobre el nuevo bebé que está en camino y es que durante su matrimonio con Paula Echevevarría, la actriz había repetido en varias ocasiones que no quería ser mamá de nuevo. Olvidándose de esas declaraciones y disfrutando de la nueva etapa que está viviendo junto a Miguel Torres y su hija Daniella, Paula sigue adelante con su vida y sus proyectos profesionales ajena a la opinión de su ex marido sobre su nueva maternidad.

Exprimiendo al máximo el tiempo que pasan junto a su hija, David y Paula han demostrado en repetidas ocasiones que mantienen una relación muy cercana y cordial por el bien de Daniella. A la espera de conocer el sexo del bebé que viene en camino, por el momento el cántabro prefiere mantenerse al margen de esta nueva noticia y sigue con su vida al lado de la bailarina que ha logrado conquistarle el corazón, Yana Olina.