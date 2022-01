Así han sido Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia del trabajo

MADRID, 26 (CHANCE)

Esta mañana nos sorprendía la reacción de Pablo Urdangarin ante las cámaras, ya que afirmaba que no había conocido de momento a Ainhoa Armentia, pero que si surgía la ocasión no le parecería mal... Unas declaraciones que no sabemos cómo sentarán a la Infanta Cristina ya que todo está muy reciente desde que salieran las imágenes de su todavía marido con la susodicha.

Si Iñaki Urdangarin salía de lo más tranquilo de su puesto de trabajo esta tarde, asegurando que todo está bien y sin contestar a ninguna de las preguntas de la prensa, todo lo contrario con Ainhoa Armentia. La nueva pareja del exjugador de balonmano se ha mostrado desbordada y con el rostro completamente desencajado con toda la prensa que había en la puerta del despacho de abogados.

El que fuera marido de la Infanta Cristina se ha limitado a responder "Muchísimas gracias" a todas las preguntas de la prensa y no ha respondido con detalle cuando le hemos preguntado sobre cómo se encuentra la familia y sobre las declaraciones de su hijo Pablo esta mañana sobre Ainhoa. Eso sí, ha confesado que "Todo bien, gracias".

Ainhoa Armentia, callada y sin pedir respeto para su familia como el otro día la oíamos, salía descompuesta, con el rostro blanco y sin saber a dónde mirar debido a toda la prensa que se encontraba en las inmediaciones. Así se ha montado en el vehículo que le esperaba en la puerta, sin decir absolutamente nada sobre su relación con Urdangarin.