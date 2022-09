Así ingresaba Camilo Blanes en el hospital esta semana

MADRID, 10 (CHANCE)

Hace una semana se alertaba del delicado estado de salud en el que se encontraba Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas. El joven, que ha tenido durante estos últimos años varios achaques y se ha hablado de problemas de adicciones que no habría solucionado en estos momentos.

Esta semana, Camilo ingresaba en el Hospital Puerta del hierro. A pesar de que se habló el pasado fin de semana que había sido ingresado, no fue hasta este martes cuando el hijo de Camilo Sesto entraba en el centro hospitalario por la puerta de urgencias con la ayuda de su madre y un amigo de la familia.

Debilitado, Blanes tenía que apoyarse en su madre y el otro acompañante para caminar. Mientras que el hijo del cantante y Lourdes se encontraban dentro, el amigo corría por el parking del hospital aparentando nerviosismo debido al estado en el que se encontraba el joven.

Más tarde, pudimos ver a Lourdes saliendo del hospital y nos explicaba cómo se encuentra su hijo tras ser ingresado de urgencias: "tranquilo". Nos aseguraba que ella misma se ha quedado mucho más tranquila al ver cómo ha sido atendido por el equipo médico del hospital: "más tranquila" y nos aseguraba que se quedaba "en buenas manos, gracias a dios" y añade: "está en buen lugar".

Después del susto, Lourdes llegaba a casa y nos confirmaba que su hijo Camilo está ingresado en el hospital: "sí", donde está recibiendo tratamiento: "está bien, tratado".

Todavía se desconoce si la causa de su empeoramiento de salud está relacionada con la neumonía que sufrió en abril: "no lo sabemos", pero lo cierto es que Lourdes se quedaba más tranquila tras dejarle ingresado: "ni idea, pero está en buenas manos". Lo que sí que ha querido dejar claro es que en ningún momento necesitó un helicóptero para atenderle: "cuando no contesto es porque no hay nada que decir".