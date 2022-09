Asier Etxeandia devela en quién se refugia en sus peores momentos

MADRID, 6 (CHANCE)

El actor se sinceraba con la prensa al hablar de cómo vive él su profesión y los numerosos altibajos que conlleva. Por todos es conocido que el mundo de la televisión y de la interpretación se rige por una inestabilidad que puede afectar de manera grave en los profesionales si no se sabe gestionar. Asier Etxeandia desvelaba qué es lo que peor lleva de su profesión y a quién recurre para salir del bache.

Confesaba que durante su carrera ha tenido problemas de autoestima que le han llevado a exigirse cada vez más y entrar así en un bucle nada sano para su salud mental. Ser consciente de que esa exigencia es autoimpuesta es el primer paso para aprender a gestionarla. De esta manera, se responsabiliza a sí mismo de pretender querer llegar cada vez más alto. "Lo que pasa que yo tengo una necesidad de hacer tantas cosas, que siempre me parece poco. No echo la culpa a los demás, tiene que ver siempre con autoexigencia. Luego no, porque de verdad que no paro quieto, pero siempre pienso que podría dar mucho más y que hay mucho más ahí. Digo que es mi responsabilidad, no la de los demás" declaraba el actor.

Es en estos momentos de dudas y de replantearse si es lo suficientemente bueno para la profesión en los que recurre a su círculo más cercano. Asier Etxeandia confesaba que ser hijo único le hace buscar el apoyo en los demás y por ello le gusta acudir a su pareja y a sus amigos siempre que tiene dificultades. Se considera una persona que dedica mucho tiempo a cuidar de los demás y agradece tener cerca de él a gente que también le sepa cuidar.

Una prueba de ello es cómo el pasado mes de junio celebraba su aniversario con José Luis Huertas tras catorce años de relación. Si algo han demostrado el actor y su pareja es que han sabido ajustarse a los cambios de la vida y a las diferentes etapas que han vivido juntos, siempre de la mano y cuidando el uno del otro.