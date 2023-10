La no asistencia de García-Page a la Comisión General de las CCAA en el Senado vuelve a enfrentar a PSOE y PP

TOLEDO, 17 (EUROPA PRESS)

La no asistencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, una reunión en la que los líderes territoriales --los que quieran acudir-- se posicionarán sobre una eventual ley de amnistía, ha vuelto a enfrentar al PSOE y PP castellanomanchego.

El primero en intervenir en rueda de prensa en el Parlamento regional era el presidente del Grupo Socialista, Ángel Tomás Godoy, quien preguntaba a los 'populares' de Castilla-La Mancha si están seguros de que todos los presidentes autonómicos van a ir al Senado y "van a estar ahí todo el día" porque "lo que nosotros sabemos por los medios de comunicación es que ni siquiera va a ir Feijóo".?

"Este es un debate que no se está tomando ni en serio el propio Partido Popular", ha continuado Godoy, quien ha criticado al partido de Paco Núñez por "insultar" a las Cortes regionales, a los castellanomanchegos y a García-Page, al que ha llamado "cobarde".

Según ha insistido, las Cortes de Castilla-La Mancha "no van a estar al servicio" de Feijóo, sino que están al servicio de los ciudadanos de Castilla-La Mancha que "para eso eligieron a los diputados regionales". Dicho esto, ha apostillado Godoy, "si alguno no quiere estar de diputado regional y defender a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ya sabe lo que tiene que hacer".

EL "GRAN BOCHORNO" DE LOS 'POPULARES'

La secretaria general del PP, Carolina Agudo, ha sido la encargada de dar la réplica al presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, quien en una rueda de prensa en el antiguo Convento de San Gil ha afirmado que este lunes sintió "un gran bochorno" al escuchar a García-Page "decir lo que luego no hace".

"Ayer Emiliano García-Page dijo, y lo digo textualmente, el silencio muchas veces te convierte, más que en neutral, en pasota y en cómplice", este Emiliano García-Page --ha censurado la 'número dos' del PP-- que "el próximo jueves no va a acudir al Senado a explicar qué opina sobre la situación nacional y cómo va a afectar una ley de amnistía a Castilla-La Mancha".

Así, ha lamentado que García-Page el próximo jueves vaya a mantener "silencio" y no vaya a hablar en nombre de los castellanosmanchegos poniendo de excusa --ha afeado Agudo- "un pleno que ni siquiera, hace unos días, estaba convocado".

De este modo, ha advertido de que García-Page "con su silencio se convertirá en pasota y en cómplice", al tiempo que ha asegurado que no va al Senado porque "no quiere" y porque "no tiene esa valentía de ir al Senado a defender los intereses de todos los castellanomanchegos".

A su juicio, "es un insulto para los castellanomanchegos que su presidente autonómico no acuda a una convocatoria de una institución como es el Senado a explicar qué opina sobre la situación actual y las repercusiones negativas que tendrá un pacto de Pedro Sánchez con Junts y con Puigdemont".

Finalmente, Carolina Agudo ha reiterado que el Grupo Parlamentario Popular ha puesto "todas las facilidades del mundo" para que el titular de Ejecutivo regional acuda al Senado. "No vamos a ser un obstáculo para que Emiliano García-Page no pudiera acudir al Senado".