La Asociación de Abogados Cristianos estudia acciones penales contra el alcalde de Zaragoza por colgar la bandera LGTBI

ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de Abogados Cristianos estudia iniciar acciones legales contra el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, por colgar este lunes en el balcón de la Casa Consistorial la bandera LGTBI "a sabiendas de su ilegalidad", han anunciado en una nota de prensa.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado que la doctrina del Tribunal Supremo "prohíbe poner banderas que nos sean oficiales para garantizar la neutralidad de las instituciones".

Castellanos ha asegurado que los mandatarios que incumplen la ley a sabiendas "deberían ser inhabilitados". Ha añadido que están al servicio de todos los ciudadanos y no se puede permitir que utilicen los organismos públicos "como sus chiringuitos particulares para hacer apología de una ideología".

Abogados Cristianos ya denunció el año pasado la colocación de la bandera arcoíris por parte del Consistorio zaragozano y la justicia le dio la razón.

AUTO JUDICIAL

El magistrado titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, Luis Carlos Martín Osante, ha ordenado este lunes, 28 de junio, al Ayuntamiento de la capital aragonesa que retire la "bandera-pancarta" LGTB y Trans colocada esta mañana en el balcón de la Casa Consistorial. El Ayuntamiento ha manifestado que acata el auto y la retira.

El juez ha dictado esta medida cautelarísima a través de un auto, después de que la Asociación de Abogados Cristianos presentara este mismo lunes un recurso solicitando su retirada, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una nota de prensa.

El magistrado ha fundamentado su decisión en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, con fecha 26 de mayo de 2020, en la que se dice que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas "la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".