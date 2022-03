Asociación de Cargadores pide al Gobierno la "desactivación total del conflicto" y una solución a largo plazo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Cargadores de España va a plantear al Gobierno, en la reunión que mantendrá esta tarde con la ministra de Transportes, "que se tomen las medidas necesarias para una desactivación total del conflicto" con los transportistas y, a su vez, que busquen "una solución a medio y largo plazo para que el sector del transporte tenga la transformación que necesita".

La secretaria general de la Asociación de Cargadores de España, Nuria Lacaci, ha alertado en declaraciones a Europa Press Televisión de que, aunque han notado que "el transporte se ha reanudado en muchas zonas geográficas", el paro no se ha desconvocado, por lo que solicita al Gobierno "que no cierre este conflicto en falso".

"Que no espere a que se desactive solo, porque igual no se desactiva solo, porque necesitamos el transporte al 100% la semana que viene, ya que es una semana crucial, en la que tenemos que transportar todo lo que no se ha transportado las semanas anteriores y todo lo que tiene que estocarse para Semana Santa", ha advertido.

Eso sí, Lacaci ha insistido en que también van a plantear al Gobierno la necesidad de que la Administración siga trabajando para solucionar el problema "a medio y largo plazo". "Es decir, en el corto plazo apagamos un incendio y desconvocamos un paro, pero no se debería haber llegado a esta situación", ha recalcado.

"Hay que trabajar en una estrategia regulatoria que depende del Ministerio para que a medio y largo plazo el sector del transporte tenga la transformación que necesita y estos conflictos no vuelvan a producirse", ha matizado Lacaci.

Desde la asociación creen que se debería trabajar en dos cuestiones, y piden que además de atajar el tema del precio de los carburantes, también hay que atender "a lo que pide Plataforma en Defensa del Transporte que es que tienen que rentabilizar su negocio y, para ello, necesitan una cadena de valor más corta".

"Podemos entenderlo porque ahora mismo hay una larga cadena de subcontratación que va degradando el precio hasta que llega al último, y eso de alguna manera, tiene que transformarse, pero tiene que ser una transformación sectorial, hay que reconvertir el sector del transporte", ha concluido.

