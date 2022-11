La Asociación de Empresarios de Autocares insta a liberalizar el actual sistema concesional

La Anetra considera que el sistema es "demasiado rígido" y "poco eficaz"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) considera que el actual sistema concesional es demasiado rígido y poco eficaz, y distorsiona la apertura a la competencia, limitando la calidad y el precio del servicio del transporte de viajeros por carretera.

En una jornada de trabajo organizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) bajo el lema 'La mejora del funcionamiento del transporte interurbano de viajeros en autobús', con el fin de analizar la situación de uno de los sectoresprincipales de la movilidad en el país, el órgano consultivoha defendido la liberalización del sector para distancias de más de 100 kilómetros, considerando que supone una mejora del diseño de este transporte frente al concesional actual, que asegura una adecuada gestión y mitiga "las deficiencias del modelo con el que se debe operar en este momento".

La CNMC expuso sus conclusiones en el 'Estudio sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús', que sirvió de base para que se abriese una mesa de debate sobre 'La revisión del marco regulatorio del autobús interurbano de viajeros en España', en la que tomó parte,el vicepresidente de Anetra, Alejandro Canals, quien tras destacar la importancia que el transporte de viajeros por carretera tiene como "eje vertebrador" de la movilidad del país, ha incidido en la situación actual del sistema concesional, que presenta "un déficit".

Canals se ha referido en sus intervenciones en el debate, a la excesiva rigidez que se mantiene con el actual sistema de concesiones y licitaciones, que, a su juicio, "perjudica la competencia", y no permite la entrada de nuevos operadores, favoreciendo, "únicamente", a las grandes compañías que ofrecen servicios de larga distancia, pero no a las pymes del discrecional.

EJEMPLO DE LIBERALIZACIÓN DEL FERROCARRIL

De acuerdo con el dictamen de la CNMC y con la "necesidad" de llevar el sector hacia un proceso de liberalización, algo que viene pidiendo Anetra desde hace años, el vicepresidente, ha subrayado que "los tiempos han ido evolucionando" y el transporte de viajerospor carretera también. En la misma línea, ha puesto de ejemplo lo ocurrido en el ferrocarril con la liberalización del mismo.

Para el representante de la asociación, el régimen concesional "genera la licitación de grandes lotes que favorecen y dan ventaja a los grandes operadores", y el discrecional "cada vez cuenta con menos ventajas para operar". "El modelo actual no es competitivo, porque las concesiones limitan la calidad y los precios", ha destacado el vicepresidente. "De no producirse un cambio, en el futuro puede darse un riesgo para las pequeñas empresas que "no van a poder competir", ha añadido.

Asimismo, la asociación ha apelado a llevar a cabo una nueva lectura de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), que se adapte a las exigencias que requiere la nueva movilidad.