Asociación Francisco de Vitoria dice que "las relaciones sin consentimiento son delito "con 'sí es sí', y antes también"

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ha calificado de "incomprensible" todo lo que está sucediendo que la reforma de la ley del 'solo sí es sí', que tiene aspectos positivos que no se han sabido "vender", a la vez que ha advertido que "las relaciones sexuales sin consentimientos son delito en España con esta ley y antes también".

En declaraciones a Europa Press, se ha referido a la polémica suscitada con la reforma de esta ley, y ha precisado que es el Parlamento quien está legitimado, -"según nuestra Constitución, y en cualquier estado democrático"-, para reformar las leyes que tenga "por conveniente".

En su opinión, la ley del 'solo sí es sí' tiene distintos aspectos que son bastante positivos, pero no se han sabido "vender" porque "no se ha introducido el debate en la opinión pública en unos términos adecuados".

A su entender, se ha desviado la atención hacia cuestiones que "nada tienen que ver, como que si antes el consentimiento no se tenía en cuenta para sancionar este tipo de delitos, y otro tipo de cuestiones".

"Y ya el colmo es que, con las consecuencias de la aplicación de la ley, se esté culpando directamente a los jueces desde algunos miembros del Gobierno, en particular básicamente el Misterio de Igualdad, pero también la ministra de Asuntos Sociales", ha evidenciado.

Fernández Vaquero ha hecho hincapié, en que no sabe "si nos damos cuenta, como ciudadanos, de lo que significa que tengamos a dos miembros del Gobierno opinando sobre si las leyes están aplicando bien o se están aplicando mal, o si es correcta o incorrecta la interpretación que hacen los tribunales de una ley".

"En cualquier Estado Constitucional, de derecho democrático, son los jueces los que tienen que decidir cómo se aplica la ley, y los miembros del Gobierno no tienen ninguna función, ni les corresponde de ninguna manera establecer cuándo una ley está bien aplicada y cuándo está mal aplicada", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que, desde el Consejo de Europa, la comisaria de Derechos Humanos ha dicho "expresamente" que este tipo de manifestaciones, por parte de miembros del Gobierno, es "atentatoria" contra los Derechos Humanos y contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, "porque solo sirve para minar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, que al final es el garante último de esos derechos fundamentales".

"INACEPTABLE"

Por lo tanto, ha continuado, el comportamiento de estos miembros del Gobierno es "absolutamente inaceptable", y ha criticado que se esté culpando directamente "a actuaciones judiciales que se tildan directamente de machistas, de estar en convivencia con sectores políticos determinados, para contradecir al Gobierno o parar estar en contra de Gobierno".

"El colmo es que encima se esté acusando directamente a los jueces de aplicar una consecuencia que se deriva directamente de nuestra Constitución, y que deberían haber previsto. Y si no la han previsto tienen que asumir las consecuencias que sean, que desde luego a mí no me corresponde determinar cuáles son, pero no se puede trasladar a otro las consecuencias de la propia responsabilidad", ha sustentado.

El portavoz de Francisco de Vitoria ha asegurado que la reforma que están planteando "desde luego nunca va a evitar que se produzcan revisiones de condena, porque no se puede ir en perjuiciode las personas a las que se le aplicó la legislación anterior". "Solamente la retroactividad es en beneficio, y nunca en perjuicio", ha expresado.

"Por lo tanto, para atrás la reforma que planteen, y la que hagan, si es que hacen alguna, no va a producir ningún efecto. ¿Para adelante? A nosotros como jueces no nos corresponde decir cómo tiene que estar legislada, cómo se tienen que sancionar los delitos contra la libertad sexual, esos son los diputados y los senadores los que tienen que tomar esa decisión, que la tomen. Lo único que les pido es que lo piensen mejor de lo que han pensado esta ley hace 3 meses, porque parece que lo que se ha conseguido con ella no es lo que querían", ha manifestado.

Según sus palabras, es "absolutamente increíble lo desastroso que ha sido la defensa de la ley", porque tiene aspectos positivos, como la parte que no tiene que ver con el Código Penal "y que incorpora derechos para las víctimas, derechos de acompañamiento, de restitución, de los que nadie habla".

"Y también me parece increíble que la defensa se haya basado en una explicación sobre cómo mejora el tema del consentimiento de los delitos contra la libertad sexual, que es directamente mentira", ha sostenido.

"No es cierto lo que están diciendo para defender la ley. Sí es cierto que mejora un determinado aspecto el consentimiento, pero no el que se está diciendo. Las relaciones sexuales sin consentimientos son delito en España con la ley del solo si es sí y antes también, y la diferencia que introduce la ley es mucho más técnica, mucho más sútil, mucho más específica. Hay que explicarla bien y lamentablemente nos hemos ido al trazo grueso, a la demagogia, y al populismo", ha concluido.