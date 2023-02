La asociación 'Si hai saída' cree que la ley del 'sólo sí es sí' deja "claramente desprotegidas" a las mujeres

LUGO, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la asociación contra la violencia machista 'Sí Hai Saída', Marta Rodríguez Engroba, ha asegurado que la ley del 'sólo sí es sí' deja a las mujeres "claramente desprotegidas", por lo que ha demandado su rectificación.

En declaraciones a los medios este viernes, la responsable del colectivo ha calificado de "imperdonable" e "injustificable" que los efectos de la ley, con reducciones de condenas a agresores sexuales, lleva a las víctimsa "a vivir en el terro de nuevo".

"Estamos asistiendo a un espectáculo lamentable, de un tira y afloja entre políticos en donde a las últimas que tienen en cuenta es a las víctimas", ha remarcado.

"No entendemos esa postura soberbia, prepotente, negada al diálogo, sin que haya autocrítica, olvidándonos que hablamos de mujeres que, de nuevo, tendrán que revivir su tragedia. Por lo visto, no importa la revictimización", ha lamentado la activista.

En este sentido, cree que es necesario "revisar y modificar" los aspectos que "no están funcionando" de una ley de la que también ve difícil aplicar el fondo del consentimiento.

"No es tan fácil de demostrar. No olvidemos que las relaciones sexuales, salvo contadísimas excepciones, se producen en un ámbito muy privado. No es fácil demostrar que sí es sí, es muy complicado", ha alertado.