La Asociación de Medios de Información se une al 'World News Day' para defender la importancia y el valor del periodismo

La Asociación de Medios de Información (AMI), como miembro de WAN-IFRA, se ha unido a la celebración del 'World News Day', una iniciativa que invita a los medios de información de todo el mundo a que publiquen tanto anuncios impresos como digitales y utilicen sus canales de redes sociales, boletines y otras plataformas para resaltar el mensaje de que "el periodismo es importante y vale la pena apoyarlo, promoverlo y defenderlo".

En un comunicado, ha explicado que 'World News Day' será el tema central de un evento presencial de 90 minutos transmitido en directo desde el 'World News Media Congress 2022' en Zaragoza, a las 15.00 horas el próximo 28 de septiembre.

El acto estará presidido por directora ejecutiva de Aspen Digital, Vivian Schiller, y contará entre sus ponentes al redactor jefe del diario 'The Globe and Mail', David Walmsley; al redactor jefe del diario 'The Straits Times', Warren Fernández; a Alessandra Galloni, de la agencia Reuters; a la presidenta de la Fundación Canadiense de Periodismo, Kathy English; a Shirish Kulkarni, de la Oficina de Periodismo de Investigación; y a las directora de Audiencias de Próxima Generación en el diario 'The Washington Post', Phoebe Connelly.

El redactor jefe de The Straits Times y presidente del Foro Mundial de Editores, Warren Fernandez, ha señalado que durante el 'World News Day' se mostrarán "algunos de los mejores trabajos periodísticos" de la industria. "Porque no se trata solo de una fecha, sino que se trata del trabajo que realizan los medios de información durante todo el año. Durante este día, se trata de coger fuerzas y renovar nuestro compromiso con el periodismo útil", ha adelantado.

Por su parte, la presidenta de la Canadian Journalism Foundation, Kathy English, ha subrayado que "el desafío para todos los medios de información en el futuro es hacer todo lo posible para mostrar el valor del periodismo a las audiencias jóvenes y desatendidas". "Es necesario construir y ganar la confianza del público y primero debemos llegar a ellos representando sus voces y experiencias", ha indicado.

El debate se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube del World News Day. Esta iniciativa está organizada por la Fundación Canadiense de Periodismo (CJF) y el Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA, con el patrocinio de News Initiative